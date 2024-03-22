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GTC大會／AI挑戰人類對生命的定義！數位來生與預測死期將成現實

▲生成式AI時代來臨，生命的定義與界限也遭到挑戰，無論是精準預測人類死期的AI，或是透過AI展開「數位來生」，都有可能在未來實現。（示意圖／翻攝自Pixabay）
▲生成式AI時代來臨，生命的定義與界限也遭到挑戰，無論是精準預測人類死期的AI，或是透過AI展開「數位來生」，都有可能在未來實現。（示意圖／翻攝自Pixabay）

記者倪浩軒/綜合報導

輝達（Nvidia）執行長黃仁勳之前曾表示，「若是可以重新選擇專業，我認為生命科學才是科學最複雜的領域之一，而且有難以置信的影響力，在電腦科學、軟體不斷推陳出新的時代中，生命科學的進展卻是寥寥可數」。生成式AI時代來臨，生命的定義與界限也遭到挑戰，無論是精準預測人類死期的AI，或是透過AI展開「數位來生」，都有可能在未來實現。

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科學家開發出一款「Life2vec」的AI模型，又被戲稱為「DeathGPT」，因為這個AI的功能就是透過演算法與大數據，預測個人的未來生活方式與死亡率，透過600萬筆來自丹麥的真實個人資料，包括從小到大各種生活軌跡資訊，AI就能利用這些數據來預測未來。

科學家表示，「Life2vec」的原理就像是透過資料整理出個人的人生時間軸，然後再根據這條軸線預測出未來的路徑，不光是死期，還能預測是否移居國外等人生大事。不過科學家也強調，目前據稱能達到78％的預測準確度是非常初步的講法，與其預測生死，從社會學的角度，讓AI透過數據分析疾病發生的機率與哪些因子有關，職涯發展是否與國籍有關等等，或許更有意義。

除了「DeathGPT」，未來「AI afterlife」、也就是數位來生的概念也將越來越普遍，現在已經有許多科幻小說與科幻影視的情節，透過AI掃描人類的腦電波，或是讓AI去複製並重現一個人的聲音，並從個人留下的紀錄中去模擬他的個性，最終達成一個數位版本的「模擬重生AI聊天機器人」。

而在生成式AI的發展下，上述種種技術都並不困難達成。AI倫理專家歐曼（Carl Öhman）指出，事實上，亞馬遜和微軟等大公司都已經替使用AI的「數位來世」服務申請專利，只要證明有利可圖，科技公司提供相關的類似服務幾乎是肯定會發生。

如果預測死期的AI以及透過AI獲得「數位來生」的想法讓你覺得毛骨悚然，關於AI如何改變人生定義其實仍有些好消息，英國就有專家認為，透過AI技術普及，週休三日不僅是能夠達成的、更是「不可避免」的。

因為在AI時代下，人類必須學著重新去平衡工作與生活的關係，既然技術已經不是問題，剩下的就是社會大眾對於這種轉變的接受程度。摩根大通的執行長戴蒙（Jamie Dimon）就預言，下一代的人類平均都能長命百歲，而且每週可能只要工作3天半。

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