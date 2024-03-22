GTC大會／AI挑戰人類對生命的定義！數位來生與預測死期將成現實

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科學家表示，「Life2vec」的原理就像是透過資料整理出個人的人生時間軸，然後再根據這條軸線預測出未來的路徑，不光是死期，還能預測是否移居國外等人生大事。不過科學家也強調，目前據稱能達到78％的預測準確度是非常初步的講法，與其預測生死，從社會學的角度，讓AI透過數據分析疾病發生的機率與哪些因子有關，職涯發展是否與國籍有關等等，或許更有意義。
除了「DeathGPT」，未來「AI afterlife」、也就是數位來生的概念也將越來越普遍，現在已經有許多科幻小說與科幻影視的情節，透過AI掃描人類的腦電波，或是讓AI去複製並重現一個人的聲音，並從個人留下的紀錄中去模擬他的個性，最終達成一個數位版本的「模擬重生AI聊天機器人」。
而在生成式AI的發展下，上述種種技術都並不困難達成。AI倫理專家歐曼（Carl Öhman）指出，事實上，亞馬遜和微軟等大公司都已經替使用AI的「數位來世」服務申請專利，只要證明有利可圖，科技公司提供相關的類似服務幾乎是肯定會發生。
如果預測死期的AI以及透過AI獲得「數位來生」的想法讓你覺得毛骨悚然，關於AI如何改變人生定義其實仍有些好消息，英國就有專家認為，透過AI技術普及，週休三日不僅是能夠達成的、更是「不可避免」的。
因為在AI時代下，人類必須學著重新去平衡工作與生活的關係，既然技術已經不是問題，剩下的就是社會大眾對於這種轉變的接受程度。摩根大通的執行長戴蒙（Jamie Dimon）就預言，下一代的人類平均都能長命百歲，而且每週可能只要工作3天半。
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