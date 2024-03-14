拋棄米其林3星主廚光環！早哥入主頂級粵菜「雋」 餐價菜色搶先看

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餐飲總監為陳泰榮，人稱「早哥」，擁有著連五屆拿下米其林三星的光環，他出身澳門，14歲接觸餐飲，服務過澳門「葡京酒店」中餐廳、台灣「龍鳳樓」、「香港九記海鮮」，2000年進入寒舍集團旗下中餐廳，2017年受邀至君品酒店之頤宮擔任行政主廚，自2018年台北米其林指南首次發表至今，連五屆帶領團隊獲得3星榮耀，亦是台灣首位榮獲3星之名廚。而行政主廚胡鑑波則出生香港，1982年自學徒入行，於港澳台三地知名飯店一路晉升中菜部行政主廚，這次受邀坐鎮掌勺，同樣將粵菜正統編制帶來高雄。
《雋GEN》標榜以傳統為骨幹，「食材上選、細工、滋味正宗」三者缺一不可，並依據食材與味譜，保留一半經典傳統，一半風味創新。經典傳統如「香麻拌雞絲包」此開胃小菜，是將雞絲與小黃瓜、西芹、紅黃椒拌入芝麻醬與少許花椒油，以越南春捲皮包覆的香港正宗涼菜，1980年代後漸失傳，這次老滋味重現。
「鮮蟹肉干撈官燕 」則屬香港經濟起飛期的傳統高檔菜，嚴選依岩壁而居、富含礦物質的高檔「洞燕」金絲燕泡發，以上湯煨煮，青蟹蒸後煎香與官燕做成熱菜，另配雞湯潤口。
還有精彩的「瑤柱蛋白炒飯」，做法是先炒香蛋白，再放薑末，並依序放入白米飯、干貝、四季豆，經熟練技術與快炒功夫加持，最後加入瑤柱絲後才起鍋，鑊氣十足，鮮香味相當迷人。
而頂級粵菜必備頂級鮑魚料理，「 陳年菜脯鮑魚扣花菇 」是特別將陳主廚多年收藏的30年客家老菜脯切丁，與煨上6小時的鮑魚、燜煮2小時的花菇，再次燜煮2小時吊味，長達8小時之久的功夫菜滋味回甘。
甜品則有杏仁茶配油條，雖為台灣衍生的在地吃法，陳主廚特地以香港配方將麵團加入鹽巴揉麵後發酵一晚油炸，口感外脆內軟帶鹹味，現磨杏仁茶作法更將南杏、北杏、龍皇杏特地烤過，浸泡8小時再研磨過濾，長時間燉煮至濃稠，香氣濃郁醇厚。
《雋GEN》坐落於亞洲新灣區，用餐座位席設88位，環境中的最大噱頭，是中餐廳首創、能近距離欣賞師傅精湛烹飪技藝的Ｕ型板前區。力求「中菜精細化」奧義發想，打造3,680元「掬粵」、5,280元「長樂」、8,880元「自得」三款位上套餐，每款套餐從食材到味型皆精心鋪排，展現粵菜清鮮中見層次的料理之美，《雋GEN》選於3月22日將正式開幕。
這陣子受到矚目的中餐廳，還有嘉林餐旅集團新推出的品牌 《川雅》，嘉林餐旅集團旗下擁有去年獲米其林三星的《態芮Taïrroir》、米其林推薦餐廳《捌伍添第》、以及於2023年9月開幕並入選米其林推薦餐廳的《A Restaurant》法國餐廳，各個都是實打實的名店。
今年推出中菜品牌 《川雅》，攜手四川成都米其林一星餐廳《松雲澤》，打造全台首間精緻川菜餐廳，採套餐方式，中午最低1980元+10%元起，品味套餐每位2,680+10%起，另有單點菜色，餐廳主打官府川菜，已於微風南山46樓正式開幕，是全台最高規格且也是位置最高的精緻川菜館。