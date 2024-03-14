大缺工有解！企業懂得行銷自己、經營雇主品牌　人才吸引力增4倍

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104人力銀行人才開發部資深經理林書伃分享，許多企業即使知道雇主品牌的重要性，但礙於沒時間、沒人力、沒方法而無法啟動經營，建議企業人資可先建立文化制度再推廣經營雇主品牌，由內而外重構雇主品牌形象。
吳麗雪在講座中提到，企業經營雇主品牌必須行銷自己，從企業定位、行銷手法，成效量化，到擬定長期策略，達成「招募行銷」目的。在時間、資源、培訓等多重因素影響下，推動雇主品牌經營實屬不易，若企業透過與專業顧問合作，既能省下人力和時間，也能控制招募成本的膨脹，為公司帶動人才永續。
吳麗雪指出，有積極對外經營雇主品牌的企業，收到的履歷表、關注追蹤的求職者，是沒有經營雇主品牌企業的4倍；若有持續對內經營雇主品牌，65%企業員工留職意願都往上提升。
104人力銀行表示，該單位擁有全台龐大的求才、求職數據庫，致力於推動雇主品牌的永續經營，今年6月將首度頒發第1屆《雇主品牌大賞》獲獎企業，透過專業客觀評選，以讚揚企業在經營雇主品牌上的成就，邀請台灣各大企業共襄盛舉，也期盼藉此活動鼓勵更多企業開始雇主品牌的經營之路。
104雇主品牌大賞專案團隊表示，所有在市場上認真經營的企業都應該要報名這場盛會，直接用參賽來診斷自己的品牌力，即日起至4月30日止，企業只需先花3分鐘填寫資料報名即可。可以撥打02-7705-6798轉分機0或洽詢104雇主品牌大賞官網。