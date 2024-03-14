國民黨立委陳玉珍辦公室清出大批過期中國製快篩 綠委：令人心驚
國民黨立委陳玉珍近期在清理辦公室，卻清出大批過期、未經EUA認證的中國快篩，並送往立法院垃圾場處理，由於數量龐大，不僅引人側目，也讓立院清理人員忙得不可開交。根據《EtToday》報導，民進黨立委吳思瑤今（14）日受訪時也表示，委員的垃圾跟廢棄物還是自己好好妥善處理，不然還要用公帑跟立法院大量人力，也好奇這麼多違規快篩到底給誰用，「我們也覺得心驚。」
記者陳宜加／台北報導
據了解，陳玉珍疫情期間透過台商協會，取得大批中國進口快篩並提供給民眾使用，該批快篩有300箱、每箱有10盒（1盒為5人份），但在台灣並未取得EUA，且曾被美國食品藥物管理局（FDA）以「性能尚未充分，恐對健康構成風險」為由，建議停止使用，在當時發放過程就引發爭議。
針對該爭議，陳玉珍坦言，是辦公室清出的，正在裝修辦公室需要空間，才把過期快篩試劑清出，她也強調，這是英國政府認證快篩，發放並沒有問題，但發到剩多少自己也不清楚，清出來的時候都有跟立法院總務處報告。
吳思瑤表示，個別委員的垃圾跟廢棄物還是自己好好妥善處理，否則委員遺留大量廢棄物，要用公帑跟立法院人力資源處置，甚至被發現是大量過期、沒有EUA授權的中國快篩，也好奇這麼多違規快篩到底給誰用，我們也覺得心驚。