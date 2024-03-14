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逼死李善均凶手「堅持抱小孩哭鬧法庭」　講出無言1句話堵法官嘴

▲逼死李善均的金女、朴女迎來第一次開庭，否認、抱娃出庭都有，再度引起關注。（圖／美聯社）
▲逼死李善均的金女、朴女迎來第一次開庭，否認、抱娃出庭都有，再度引起關注。（圖／美聯社）

記者陳雅蘭／綜合報導

韓星李善均不堪吸毒疑雲、遭酒店女職員威脅，2023年12月27日於車內結束生命，享年48歲。威脅她的金女、前電影演員朴女今（14）日情人節迎來第一次開庭，金女否認勒索李善均，朴女則二度抱小孩現身，因庭上小孩哭聲影響進度，法官詢問朴女：「每次開庭都要帶著小孩嗎？」豈料朴女表示：「對！」疑似打同情牌的方式，引來外界討論。

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▲威脅李善均的朴女堅持抱小孩出庭。（圖／翻攝매일경제）
▲威脅李善均的朴女堅持抱小孩出庭。（圖／翻攝매일경제）
朴女跟金女在獄中認識，2人情同姊妹變成鄰居；但朴女發現金女吸毒後，背後策劃敲詐金女，金女以為被駭客威脅，就勒索李善均3億韓元（約台幣780萬元），最後金女發現一切都是朴女的計謀，2人反目成仇，金女未把3億交出去，朴女心急拿不到錢，私自再勒索李善均5000萬韓元（約台幣130萬元）得逞，2女威脅李善均一事才曝光。

李善均不堪威脅，又被報導婚外情、陷入吸毒疑雲等影響，最後走上絕路，使得警方加快調查。今天朴女、金女迎來首次開庭，金女庭上否認威脅李善均，她透過律師表示，只是跟李善均傳達被駭客威脅，為了堵住對方的嘴，而要了封口費的事情，朴女則承認部分嫌疑，2人也將在下次開庭時再詳細交代。

朴女去年12月現身警局時，抱著小孩的身影引起外界議論，今她再度抱娃露面，小孩在開庭過程中不斷大哭，法官就詢問：「爸媽不能照顧孩子嗎？每次開庭都要帶著小孩嗎？」朴女回覆：「對。」令全場無言以對。

▲涉及吸毒案的酒店妹閨密手握李善均16分鐘毀滅式音檔。（圖／翻攝李鎮浩YouTube）
▲朴女去年就抱著小孩現身，行為令外界不解。（圖／翻攝李鎮浩YouTube）
▲李善均的遺體不會解剖驗屍，遺書確定不公開。（圖／翻攝KBS News YouTube）
▲李善均已於去年離世，享年48歲。（圖／翻攝KBS News YouTube）
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