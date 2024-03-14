逼死李善均凶手「堅持抱小孩哭鬧法庭」　講出無言1句話堵法官嘴

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李善均不堪威脅，又被報導婚外情、陷入吸毒疑雲等影響，最後走上絕路，使得警方加快調查。今天朴女、金女迎來首次開庭，金女庭上否認威脅李善均，她透過律師表示，只是跟李善均傳達被駭客威脅，為了堵住對方的嘴，而要了封口費的事情，朴女則承認部分嫌疑，2人也將在下次開庭時再詳細交代。
朴女去年12月現身警局時，抱著小孩的身影引起外界議論，今她再度抱娃露面，小孩在開庭過程中不斷大哭，法官就詢問：「爸媽不能照顧孩子嗎？每次開庭都要帶著小孩嗎？」朴女回覆：「對。」令全場無言以對。
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