樂天桃猿曝新莊、天母「主場」票價！內野最貴500元 大巨蛋待議
樂天桃猿（Rakuten Monkeys）今（14)日宣布， 2024年主場例行賽門票預售由全家便利商店獨家服務，上半季主場門票將自3月21日（四）起於全網FamiTicket網站以及全家FamiPort機台開放預售，並於3月23日中午12點全面開賣。由於比賽場地異動因素，此次預售將先開放3月31日至4月4日期間「新莊／天母」共3場「主場」賽事，臺北大巨蛋及後續賽事購票時程及相關內容，請待後續公告。而新莊球場最貴票價500元，
記者吳政紘/綜合報導
會員優先購票將於3月14日（四）18:00起發送上半季優先購票序號簡訊，此次開放預售之「新莊／天母場次」及後續所有上半季賽事購票階段，皆使用同一組序號進行優先購票，請會員務必妥善保存；如未收到簡訊請於3月18日（一）14:00前回報相關資料至樂天桃猿票務信箱（姓名、電話寄至 tickets-RS_monkeys@rakuten.com 逾時不候）。另關於本年度金猿、年間席等季票座位調整事宜，請留意E-mail信件及球團致電說明。
3月31日開幕戰於新莊棒球場將採內野全猿主場，客隊台鋼雄鷹應援安排於左外野；4月3、4日於天母棒球場迎戰味全龍，將採主客場各半的應援方式，樂天桃猿球迷於一壘側應援，三壘側則是味全球迷，不只場內球員拚戰，看台上球迷應援較勁也精采可期，至於4月5、6、7日至臺北大巨蛋則採內野全猿主場形式，客隊中信兄弟應援區安排於左外野。
感謝所有支持樂天桃猿的10號隊友們，3月31日、4月3、4日凡購買新莊、天母內野全區有價門票，4月5、6、7日購買臺北大巨蛋內野B1區有價門票，入場即贈乙張2024樂天桃猿年度主視覺雷射海報（共3款隨機贈送，數量有限贈完為止）。
「新莊／天母／臺北大巨蛋場次」主客隊應援區：
〈新莊〉內野全猿主場／左外野客隊台鋼
〈天母〉內野一壘樂天／內野三壘味全
〈臺北大巨蛋〉內野全猿主場／左外野客隊中信兄弟
注意事項：
1. 會員及樂天信用卡友優先購票為每人每場限4張
2. 其他預售票相關規定，詳見預售購票頁面說明
3. 主辦單位保有修改、變更活動內容之權利
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