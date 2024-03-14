重返「本命專業」金融圈！前立委曾銘宗 出任富邦金控副董事長
富邦金日前重訊公告，法人董事將由曾任金管會主委的曾銘宗接任新任董事代表，今（14）日召開董事會，會上推選曾銘宗擔任富邦金控副董事長，另富邦金控總經理韓蔚廷也兼任台北富邦銀行副董事長，富邦蔡家第三代、富邦金董事長蔡明興獨子蔡承儒則是擔任富邦人壽副董事長。
記者林莞茜／綜合報導
65歲曾銘宗曾擔任金管會主委、合庫總經理、臺灣銀行董事長、財政部次長兼任國安基金執行秘書，其在金管會主委任內，推動多項制度，在業界相當具有公信力與好評，而他本屆未進入國民黨不分區名單，還是前一屆立委國民黨團總召，據悉，他曾透露準備漸漸退出政壇，先前接受《Yahoo奇摩財經》專訪曾提及「當立委是意外中的意外」、「很開心可以回到金融本命的專業領域。」
富邦金表示，曾銘宗金融產業經驗豐富，金管會主委任內推動金融打亞洲盃等政策，致力於創新、維持秩序、保護消費者權益等議題，未來將借重曾銘宗的專業、歷練，持續強化公司治理，落實企業永續經營，而他任期由3月14日開始到2026年。
未來富邦金控將借重曾銘宗豐富的專業素養與金融歷練，持續強化公司治理，落實企業永續經營，持續朝成為亞洲一流金融機構的願景邁進。