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NBA／塞爾提克狂轟25顆三分球！127:112勝太陽　成首支季後賽球隊

▲「綠衫軍」狂轟25顆三分球，塞爾提克127:112勝太陽，成本季首支進入季後賽球隊。（圖／美聯社／達志影像）
▲「綠衫軍」狂轟25顆三分球，塞爾提克127:112勝太陽，成本季首支進入季後賽球隊。（圖／美聯社／達志影像）

記者張志宇／綜合報導

東區龍頭「綠衫軍」塞爾提克（NBA）今（15）日在主場，迎戰西區強權鳳凰城太陽，「綠衫軍」靠著雙探花Jaylen Brown與Jayson Tatum兩人合砍63分，與團隊狂轟25記三分球，以127:112戰勝太陽收下4連勝，「綠衫軍」在今（15）日獲勝後，也以戰績52勝、14敗成為本季首支確定闖進季後賽的球隊。

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雙方在上半場你來我往，首節塞爾提克以35:32領先，進到次節「綠衫軍」再度打出30:28領先攻勢，上半場結束以65:60領先太陽，不料進到第3節太陽被塞爾提克外線「轟炸」，塞爾提克單節打出37:25攻勢拉開領先，雖末節太陽打出27:25攻勢，但仍以112:127不敵塞爾提克。

本場塞爾提克不只雙探花發威，內線老將Al Horford也有24分進帳，且團隊外線命中率更是高達5成，全場50投25中，「綠衫軍」光是靠三分出手就拿下75分，在今天獲勝後，戰績提升到至52勝14敗，主場戰績更是誇張的30勝3敗，塞爾提克更成為本季首支進到季後賽的球隊。

太陽今（15）日三巨頭都有上陣，Devin Booker拿下全隊最高的23分，Bradley Beal貢獻22分、7助攻，Kevin Durant與Grayson Allen都有20分進帳，團隊外線僅31投11中，是今天太陽不敵塞爾提克的最大主因。

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