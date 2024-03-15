賭王豪門媳奚夢瑤送2歲愛女名牌包！天價數字掀議：完全是小公主
中國超模奚夢瑤外型美豔，2019年嫁給已故賭王何鴻燊四房兒子何猷君，夫妻倆育有一子一女，一家人甜蜜幸福。日前奚夢瑤在社群平台曬出自己的精品包包，更透露2歲女兒也有和自己同款的愛馬仕包包，驚人財力讓網友都忍不住直喊羨慕。
記者吳昕蓓／綜合報導
奚夢瑤日前在小紅書發文透露，過年的時候幫女兒買了個愛馬仕的包包，「有一天我去愛馬仕逛街，然後就看到它有個很小的菜籃子，我覺得好可愛，就想給我女兒買」，由於想和女兒揹母女包，奚夢瑤更特地去找同款又大一個尺寸的包包。
不僅如此，寵女無極限的奚夢瑤更買了克羅心（Chrome Hearts）桃紅色小包送女兒，為了同套搭配還買了Gucci愛心珍珠髮夾，影片曝光後，立刻在網路上掀起討論，不少網友都羨慕直呼，「真是奚貴妃了」、「感覺女兒完全是小公主呀」、「我想下輩子投胎當小明（奚夢瑤）的孫子」。
有網友發現，愛馬仕迷你菜籃約3.4萬人民幣（約15萬台幣），Gucci髮夾也要價3千人民幣（約1.3萬台幣），然而這也已經不是奚夢瑤第一次送女兒名牌包，過去就曾有眼尖網友在奚夢瑤發出的照片中，看到她女兒肩上背著CHANEL中古包。
更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「NOW娛樂」粉絲專頁 想看更多最精彩、勁爆的娛樂影音，請鎖定「NOW娛樂」Youtube頻道