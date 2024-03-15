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周思齊在大巨蛋引退！眼眶泛紅透露原因　「要跟球迷好好說再見」

▲周思齊引退記者會，淚灑會場，讓不少人動容。（圖／陳明安攝）
▲周思齊引退記者會，淚灑會場，讓不少人動容。（圖／陳明安攝）

記者吳政紘/台北報導

中信兄弟「周董」周思齊今（15）日正式引退，球團為他舉辦引退記者會，周思齊預計引退的場地在大巨蛋，日期目前預計在例行賽最後一周，由於記者會也播放他的影片，讓他淚灑記者會現場，周思齊一開場就眼淚直流，十分不捨要離開球場。周思齊說：「今年球季結束我就要卸下球員身分，正式離開球場。」而他累積千安百轟百盜只差2次的紀錄，周思齊說：「一定會盡力想辦法達成。」之所以會引退，主要是「要跟球迷好好說再見。」

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周思齊在記者會前就已經談論過自己引退的話題，他說：「一路走來我是很幸福的，可以一直走下去。」他回憶自己在2008年頒獎典禮，他看到很多媒體，很多閃光燈，想起過去被迫打假球經驗，自己也忍不住哭了。

周思齊說：「學弟不好意思，我還是想當男主角，學長撐不住了。」他也淚灑記者會。「我是很熱愛棒球的人，我有想像過，但真正到來還是很難去接受這一天。」

周思齊透露，自己很期待在大巨蛋引退，不過在大巨蛋讓他想起台北棒球場，對他而言可以在這邊引退，是很至高無上的榮譽。

今年42歲的周思齊，是教練團眼中生活自律且表現穩定的選手。出賽19個球季，累積1738場出賽，擊出1801支安打、144支全壘打、947分打點、生涯打擊率高達0.307，同時累積98次盜壘成功，僅差2次盜壘就能成為中職生涯「千安、百轟、百盜」的新成員。

▲周思齊正式引退！記者會透露原因，中信兄弟獻上驚喜祝福。（圖／陳明安攝）
▲周思齊正式引退！記者會透露原因，中信兄弟獻上驚喜祝福。（圖／陳明安攝）
被問到可能背號退休？周思齊認為，自己要「夠格」，因為史上達成千安百轟百盜的只有8位，他希望可以成為其中一員，因此他也期待可以完成此紀錄。

周思齊認為，自己生涯最大遺憾就是沒有盡力，所以他也會盡力去打最後一年的賽季，而他靠著自己的信仰，終於戰勝假球的誘惑，周思齊說：「我們球迷都很可愛，很容易去忘記這些不好的事，當時我們很辛苦，但可能沒辦法說出來，現在我有機會，也會把這些想法告訴大家。」

周思齊表示，自己有很多老朋友是從過去他剛進職棒就支持他到現在，他呼籲這些「老朋友」，記得來大巨蛋看他。

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