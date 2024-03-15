NBA／「字母哥」狂轟32分！末節公鹿114:105逆轉勝 賞76人2連敗
東區第2密爾瓦基公鹿今（15）日在主場迎戰費城76人，本戰則是公鹿主帥Doc Rivers再離開76人後，首度對陣前東家，靠著當家球星「字母哥」Giannis Antetokounmpo狂轟32分、11籃板帶領下在末節逆轉，終場就以114:105送給76人2連敗。此外本場「字母哥」轟下32分，是他本季第39場至少單場攻下30分的比賽。
記者張志宇／綜合報導
「字母哥」Giannis Antetokounmpo本場出場37分鐘，全場12投9中，罰球18中14拿下32分、11籃板、7助攻，根據美媒統計，這是「字母哥」本賽季第39場至少拿下30分的比賽，追平上季紀錄。此外，「字母哥」生涯已有126場單場至少拿下30分、10籃板、5助攻，是NBA近40年來歷史第二多，僅次於洛杉磯湖人球星「詹皇」LeBron James。
本戰首節雙方就陷入膠著，但在首節後段時，76人打出10:1攻勢，隨後進到次節在團隊火力的發揮下再打出32:29的小比分優勢，上半場結束，76人取得61:53領先。來到下半場公鹿火力加溫，先是在第3節打出27:22攻勢，將落後縮小至3分。
進到末節公鹿火力全開，打出一波11:4攻勢逆轉戰局，其中「字母哥」Giannis Antetokounmpo在末節3投3中、罰球8投7中，獨拿13分帶領球隊最終以114:105逆轉76人。
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