月薪上看50K！高市青年局邀在地企業釋300名新媒體職缺

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而民生消費行業如昇恆昌、夢時代購物中心、新光三越百貨、欣亞數位、承億酒店、可樂旅遊、五福旅遊等職缺也有3萬8000元；科技與製造業國巨、台灣福興、燁輝、卡訊電子等企業也開出月薪4萬元以上的行銷、專案管理等職缺，吸引眾多求職者參與。
青年局局長張以理表示，青年局成立「K-TV高雄新媒體人才培育中心」至今已邁向第四年，提供高雄有興趣從事數位行銷及內容創作的年輕人空間設備及相關課程，協助青年提升新媒體行銷技能，為進入職場打下堅實基礎。
媒合會活動現場，青年局也特別邀約樹德科技大學、正修科技大學及文藻外語大學等南部大專院校，以及燁輝企業、朕華國際、承億集團及飛輪電商有限公司等知名企業，共同簽立「新媒體行銷管理師認證」產學推廣合作協議，由學校進行校園推廣及授課、青年局辦理認證考試及提供相關空間設備給學員實作、企業提供職缺並優先聘僱合適的新媒體行銷管理師證照持有者，共同提供青年學子完整的培訓學習、實作認證、職缺媒合等服務。
另日前由青年局攜手國際知名面膜品牌「提提研TTM」（佐見啦生技股份有限公司），以「A Day in Kaohsiung」為主題舉辦短影音比賽，昨也進行頒獎，金獎由義守大學學生邱振瑋、興仁暐、鄭仁傑、蔡政男團隊(作品「循跡高雄」)奪得、銀獎則是成功大學生命科學系學生郭昕云(作品「正港高雄囡仔的必推行程」)拿下，頒獎現場更有參與就業媒合活動的企業直接向得獎者提供面試邀約，期望留下優秀人才。
除就業媒合，K-TV高雄新媒體人才培育中心也提供高雄機關團體及民眾免費錄音室、攝影棚、會議室、多功能空間等場地及設備，不論是學校老師攜帶學生來參訪體驗、企業前來辦理各種活動或訓練課程、或是個人前來錄影錄音都非常適合。