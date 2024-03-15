周思齊退休後要轉任球團「制服組」！進入公司擔任棒球推廣工作
中信兄弟外野手周思齊，今（15）日舉行引退記者會，綽號「周董」的他，擁有不少粉絲，不過令人好奇的是，周思齊引退後是否會擔任教練，周思齊回答，自己很感謝球隊給他機會可以學習行政事務，他也很樂於嘗試新的東西可以學習，因此將會轉往「制服組」，擔任球團行政工作，周思齊將是繼陳金鋒、彭政閔等人後，再度入駐公司行政的球員。
記者吳政紘/台北報導
周思齊之前就透露，自己不是想要擔任教練，因此有機會轉往其他職務，他也很樂於勝任，中信兄弟領隊劉志威表示，「有很多東西要投入在運動相關領域，因此這方面是他可以來擔任的。」
陳金鋒退休後轉往富邦悍將擔任副領隊，今年才轉任總教練，「恰恰」彭政閔則是擔任農場總監，還有兼任副領隊，去年臨危授命接任總教練，今年則是回到農場總監跟二軍主帥的任務。
周思齊的確也有意願擔任行政工作，他曾開玩笑表示，未來希望有機會擔任球團老闆，不過周思齊由於兒子也在打籃球，自己也曾到中信特攻主場看球等，因此「中信育樂」未來若有相關職務，周思齊相信會是好的人選。
至於周思齊的背號是否引退，他透露，這要球隊認定，他自己是還希望達成千安百轟百盜紀錄，認為要「有格」才能背號引退，也必須要達成這樣的紀錄。
更多最即時、最熱門的運動新聞，請加入「NOW運動」粉絲專頁