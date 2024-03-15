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周思齊淚灑引退記者會現場！真情告白百萬象迷　「有你們很幸福」

▲周思齊淚灑引退記者會現場！真情告白百萬象迷。（圖／陳明安攝）
▲周思齊淚灑引退記者會現場！真情告白百萬象迷。（圖／陳明安攝）

實習記者掌聿嘉/綜合報導

中信兄弟42歲球星周思齊宣布引退，今（15）日出席引退記者會，剛一開口便語帶哽咽，「上一次有這麼多媒體，穿這麼帥，還流眼淚，應該是在2008年的時候，當時頒獎典禮..... 」話還沒講完就按捺不住激動情緒，頻頻以衛生紙拭淚，一度停下來調整心情。待情緒平復，也自我喊話「要撐住！」同時提到學弟們的囑咐，讓他要撐住，他也苦笑著說「真的很難」。

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在周思齊20年的職棒生涯中，一路走來受到諸多球迷的喜愛，「有球迷朋友們的支持與鼓勵，我是很幸福的」周思齊感慨的說，過往的回憶在今年變得格外清晰，對於一路以來遇到的長官、貴人，感謝之情皆難以言表。

「我是一個很熱愛棒球的人，要卸下球衣我很難接受」周思齊曾數度想像引退這天的到來，要以什麼樣的形式舉行，也曾想過在球季結束後輕描淡寫地公布引退消息，但最終還是認為「應該要好好跟球迷說再見」。而講到一路支持的球迷，周思齊眼眶再度泛紅，真情告白「擔任中信兄弟的球員真的非常光榮，這些年來的球員經歷幸福感爆棚。」

記者會尾聲，周思齊再度真情流露，對球迷和老朋友喊話，「希望你們可以來球場看我一下，你們的老朋友要退休了，我們最後聚一聚！」語畢，再也忍不住激動情緒，低頭拭淚。最後也不忘自我打趣，笑著說「真的哭太慘了」。

在引退記者會進行的當下，中信兄弟官方YouTube頻道同時間上傳隊友們得知引退消息後的心情影片，包括：王威晨、詹子賢、江坤宇、曾頌恩以及黃韋盛，從影片中可看出，這些「小學弟們」雖有預料但難掩震驚。

周思齊作為隊上的老大哥，一直都是年輕球員們的偶像以及榜樣。隊長王威晨表示，「非常多的觀念都是受到「周董」的啟發」；詹子賢則是以周思齊作為偶像，理由也非常符合他的搞笑人設，直言「周思齊又帥又會打球，還那麼會賺錢」。影片最後，滿滿的都是學弟對學長的感謝，而他們也將延續著周思齊的精神繼續在棒球場上奮鬥。

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