學生們注意了　高市府擴大租金補貼大學生租屋也可申請

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同時，租金補貼審查對象為申請人的「家庭成員」，只要年滿18歲並有簽訂租賃契約都可申請，也包括外地來高雄求學的租屋學生，協助年輕族群減輕租屋負擔。該專案採隨到隨辦方式辦理，將受理至113年12月31日下午5時止，且近期各大專院校陸續開學，租金補貼諮詢專線人員常接獲有租屋需求的學生詢問，例如「父母住自有住宅，學生在外租屋是否能申請租金補貼」。
內政部300億元擴大租金補貼專案，照顧對象為家庭所得每人每月43,257元（最低生活費3倍）以下之租屋家庭。體貼年輕租屋家庭，因此家庭所得每人每月在43,258～50,467萬元（最低生活費3～3.5倍）者，高市府也提供增額租金補貼方案。
申請方式及受理期間與300億元擴大租金補貼專案一樣，均可採網路線上、郵寄及現場申請3種，以減輕更多在高雄租屋民眾的負擔。此外，不論是中央300億擴大租金補貼專案還是市府增額租金補貼，補貼金額均有考量地區租金差異及個別家戶負擔程度給予分級，包括單身青年、育有未成年子女、新婚家庭或經濟社會弱勢身分者均訂有不同的補貼額度或加碼倍數，核算下來每月約1,800~7,200元不等，對租屋族的民眾不無小補。
內政部300億擴大租金補貼專案自112年7月3日開辦以來，由於資格放寬及加碼補貼，迄今高雄市已有7.7萬餘戶提出申請，比111年度增加3萬餘戶，審核完成率已達92%，居六都第二，並持續受理審核中，至113年2月底獲中央複核通過已近5萬9千戶受惠。