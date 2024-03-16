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批韓國瑜沒擔當推給議事人員　陳亭妃要求調議場監視器　

▲抗議質詢權利被沒收，洪申翰等人昨前往院長辦公室向韓國瑜抗議。（圖／記者林調遜攝，2023.03.15）
▲抗議質詢權利被沒收，洪申翰等人昨前往院長辦公室向韓國瑜抗議。（圖／記者林調遜攝，2023.03.15）

記者陳佩君／台北報導

立法院長韓國瑜昨（15）日主持院會總質詢時，因民進黨立委陳亭妃改書面質詢，後續的國民黨立委羅明才未到場，使得後面要質詢的立委趕不急到議場而無法質詢。對此，陳亭妃今（16）日發聲明批評，沒有擔當的「韓國瑜院長」，居然把責任推給議事人員，要求調議場監視器，找出阻擋陳亭妃質詢的關鍵人物。

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韓國瑜昨主持院會，因民進黨立委陳亭妃改書面質詢，後續的國民黨立委羅明才未到場，連帶影響後續質詢的立委。綠委則質疑，韓國瑜為何不循例先喊休息，根本趕下班。

對此，陳亭妃還原過程，她說，韓國瑜有交代、要12點要離開，議事人員敢直接來跟委員說，「委員因為韓國瑜院長要接待外賓，所以委員現在不能質詢，要等到2時30分」。

陳亭妃提到，議事人員用一個接待外賓理由，讓她們這種長期關注國會外交的立委完全無法反駁，就只好改書面，現在韓國瑜居然不敢承擔，要把責任推給議事人員。

陳亭妃說，議場上都有監視器，這位議事人員是從議事廳前方，然後經由官員席旁邊，又穿過立委席，走到她的位置，直接跟他說，因此當她聽到，她11時40分就已經在議事廳等，而不能質詢的時候，「我超級生氣，因為我早上從台南趕到台北，就是為了這15分鐘的質詢」。

陳亭妃指出，當她再一次詢問議事人員，為何不能質詢時，議事人員再一次強調，就是因為韓國瑜要接待外賓，所以她只好改書面，也馬上請她的辦公室副主任跟報到處表達改書面，議事處也在12時就已經跟辦公室副主任確認，她就是要改書面，因此各委員辦公室都是在中午1時多就已經接獲通知說陳亭妃改書面。

陳亭妃批評，國民黨故意栽贓說她下午2時10分才臨時更改書面，「韓國瑜、國民黨一路亂掰，到底是要掰到什麼時候？韓國瑜爲了自己有私事，然後對議事又不會緊急應變，卻要把議事人員拖下水，韓國瑜院長如此沒有擔當，實在是太糟糕了」。

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