批韓國瑜沒擔當推給議事人員　陳亭妃要求調議場監視器　

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對此，陳亭妃還原過程，她說，韓國瑜有交代、要12點要離開，議事人員敢直接來跟委員說，「委員因為韓國瑜院長要接待外賓，所以委員現在不能質詢，要等到2時30分」。
陳亭妃提到，議事人員用一個接待外賓理由，讓她們這種長期關注國會外交的立委完全無法反駁，就只好改書面，現在韓國瑜居然不敢承擔，要把責任推給議事人員。
陳亭妃說，議場上都有監視器，這位議事人員是從議事廳前方，然後經由官員席旁邊，又穿過立委席，走到她的位置，直接跟他說，因此當她聽到，她11時40分就已經在議事廳等，而不能質詢的時候，「我超級生氣，因為我早上從台南趕到台北，就是為了這15分鐘的質詢」。
陳亭妃指出，當她再一次詢問議事人員，為何不能質詢時，議事人員再一次強調，就是因為韓國瑜要接待外賓，所以她只好改書面，也馬上請她的辦公室副主任跟報到處表達改書面，議事處也在12時就已經跟辦公室副主任確認，她就是要改書面，因此各委員辦公室都是在中午1時多就已經接獲通知說陳亭妃改書面。
陳亭妃批評，國民黨故意栽贓說她下午2時10分才臨時更改書面，「韓國瑜、國民黨一路亂掰，到底是要掰到什麼時候？韓國瑜爲了自己有私事，然後對議事又不會緊急應變，卻要把議事人員拖下水，韓國瑜院長如此沒有擔當，實在是太糟糕了」。