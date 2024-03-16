深化兩國經貿投資　外交部率台紡織業者走訪瓜地馬拉簽署MOU

我是廣告 請繼續往下閱讀
外交部今年新增「深化全球夥伴關係產業布局計畫」，協助台灣優勢產業與夥伴國家實質交流與海外佈局，以「多元鏈結國際策略夥伴」、「強化我國在國際與區域供應鏈角色」及「援外合作典範轉移」等主軸，結合專業工會籌組投資考察團、辦理投資商機說明會等方式，拓展我國產業同時深化對外雙邊關係。
外交部說，訪團於參訪期間拜會瓜地馬拉經濟部長賈西亞琴 （Gabriela García-Quinn）、外交部負責經貿事務次長歐洛斯克（Julio Orozco）、經濟部次長羅梅洛（Antonio Romero），並晉見瓜國總統阿雷瓦洛（Bernardo Arévalo）。此行有助展現我國紡織產業的雄厚實力，並可發掘雙方產業合作契機。阿雷瓦洛除感謝我國政府履行諾言促成業者赴瓜國考察，也期盼兩國透過產業合作及投資，共同邁向繁榮及經濟成長，瓜國政府更將全力協助我國廠商解決各項赴瓜投資事宜。
外交部指出，「紡拓會」董事長郭紹儀與瓜地馬拉紡拓會（VESTEX）理事長阿里亞斯（Carlos Arias）並於12日，在我國駐瓜國大使曹立傑見證下簽署合作備忘錄，進一步促進兩國區域價值鏈結，持續擴大紡織產業的貿易、投資等各項交流，深化台瓜雙邊經貿投資合作關係。