愛紗重現大嘴巴〈喇舌〉經典舞蹈！竟遭昔日團員怒噴：這人心機重
跨世代明星旅遊實境節目《花甲少年趣旅行》，日前播出最新一集，邀請到沈孟生、狄鶯、懷秋以及愛紗，4人結伴到台中遊玩，曾是嘻哈團體「大嘴巴」的成員懷秋與愛紗，更在節目上重現經典歌曲〈喇舌〉嗨翻全場，結果懷秋還趁機偷偷調侃愛紗心機很重，「偷偷接了這個工作沒跟我講！」兩人一來一往的鬥嘴，逗得現場哈哈大笑。
記者詹鎰睿／綜合報導
4名夥伴相見歡當天，愛紗見到沈孟生時，竟緊張到結巴並立刻握手打招呼，沈孟生則笑說：「怎麼跟相親一樣！」而狄鶯看到沈孟生時，竟然鬆了口氣地說：「有你在我就不是最老的！」氣得沈孟生怒喊：「她太過分了！她也不年輕了。」
接著一行人特別來到KTV唱歌，愛紗和懷秋重現「大嘴巴」的經典歌曲〈喇舌〉嗨翻全場，愛紗更完整跳出〈喇舌〉的舞蹈動作，嚇得懷秋驚訝表示：「妳還記得喔！」愛紗則很認真地回應：「我一輩子都不會忘記！」
此外，懷秋還笑說，一看到大哥大姊時，相當開心，因為內心非常尊重他們，下秒竟趁機偷偷調侃愛紗，「但看到愛紗，就是覺得惡夢又來了，我就覺得這個人心機很重，偷偷接了這個工作沒跟我講！」愛紗聽完後則怒回：「那你有跟我講嗎？也沒有啊！」兩人的互動頓時笑翻全場。
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