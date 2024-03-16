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總質詢立委席沒人　她揭經驗：誰吃飽那麼閒「傻坐看別人表演」

▲韓國瑜昨在院會唱名立委時，立委座位是空的，引起網友討論。（圖／記者林調遜攝，2023.03.16）
▲韓國瑜昨在院會唱名立委時，立委座位是空的，引起網友討論。（圖／記者林調遜攝，2023.03.16）

記者陳佩君／台北報導

因有立委將質詢更改成書面報告，導致昨天欲總質詢的立委趕不急質詢、向主持議事的立法院長韓國瑜抗議，韓國瑜事後允諾將盡速召集三個黨團總召協商處理。對此，前立委林靜儀今（16）日在臉書指出，立委行程很多，「哪可能傻坐在議場內看別人表演，誰吃飽那麼閒喔！」

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針對總質詢風波，林靜儀指出，每個委員都是向行政單位提出質詢，也依行政單位的回覆提出後續要求，即使是同一個委員會，每位委員關心的事情並不一樣，所以不用、也不會去看其他委員的質詢。

林靜儀提到，不論院會或是委員會，頂多只有提早一到二位委員順序的時間去等，不可能像是全班一起聽同學報告這樣坐那邊聽每一位委員質詢，「不但浪費時間，還可能因為某些委員的言論爆血管」。

林靜儀說明，院會每位委員質詢時間都固定15分鐘或30分鐘，每次委員會開始質詢前，召委要宣告當天每位委員的質詢時間，因為每個人都時間寶貴，時間固定，一方面公平，二方面才能預估輪到自己質詢的時間。

林靜儀提到，有些委員剛好有記者會、協調會或是其他委員會要跑時，就會看登記順序和質詢時間調配怎麼兼顧，助理之間也會幫忙協調換順序，確保大家都能質詢到。

林靜儀說，委員之間不分黨派，都會彼此尊重質詢權，因為這是問政的重要一環，因此即使有時候有委員行程軋太緊在錯過邊緣，召委也會技術性休息幾分鐘體諒一下，讓有表示要質詢的委員可以順利趕上，尊重每一位委員代表及想要反應的民意。

「韓國瑜直接一個一個唱名唱掉真的前所未聞！」林靜儀說，讓立委質詢，被電的是行政院長陳建仁和部會首長，「韓院長幹嘛幫陳院長擋掉質詢啊？」

林靜儀提到，大家都很忙，有選區行程要跑，在立院的時間有限，到立院質詢之外，記者會、協調會、法案討論、團體拜會等行程塞滿滿，「哪可能傻坐在議場內看別人表演，誰吃飽那麼閒喔！」

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