大巨蛋從高中等到現在！ 林智勝笑稱：以前根本不知道巨蛋是什麼
今（16）日中職迎來首場大巨蛋熱身賽，由味全龍主場迎戰中信兄弟上演「龍象大戰」，味全龍「大師兄」林智勝也隨隊來到大巨蛋，他昨（15）日還特地在Instagram上發文，表示自己從高中等待大巨蛋到現在。不過接受媒體受訪時，則逗趣的回應道，其實自己以前根本不知道巨蛋是什麼。
記者林之越/台北報導
林智勝在熱身賽前晚發出Instagram限時動態，寫道「出發台北大巨蛋，從高中開始等待球場。」，今（16）日賽前接受媒體訪問時談到此事表示，「自己國三的時候有曾經在台北市立球場打過比賽，打完沒幾年，他們就說要蓋大巨蛋。」台北市立球場在2000年12月遭到拆除。
有媒體詢問他等待了這麼久，會不會一直很期待進入大巨蛋，林智勝則逗趣的表示，自己當時其實也沒有期待大巨蛋，因為根本不知道大巨蛋是什麼，是後來2006年打國際賽，經典賽（WBC）第一次去到日本東京巨蛋，才發現原來有大巨蛋的感覺是這樣，很舒服。
關於首次進入大巨蛋，林智勝補充道：「其實也沒有想過台灣什麼時候會有，知道熱身賽要第一次來大巨蛋，其實還蠻開心的，可以踏上台灣自己的大巨蛋。」而實際踏上球場的感想，林智勝認為來到大巨蛋打球最開心的，應該就是沒有太陽，場地的話草皮比較軟，跟天母比較不一樣，彈跳會比較慢一點，
關於全壘打牆的距離，林智勝則表示如果打的過去就會覺得很近，打不過去就會覺得很遠，目前自己在賽前訓練時，都還沒有打過去，所以感覺算是有點遠。
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