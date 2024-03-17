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外表87%像！肯亞男自稱「馬斯克私生子」　募款求「赴美尋父」

▲特斯拉處半人馬斯克不但是世界首富，也因獨特的家庭觀念而聞名。（圖／美聯社／達志影像）
▲特斯拉處半人馬斯克不但是世界首富，也因獨特的家庭觀念而聞名。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心徐筱晴／綜合報導

今年52歲的特斯拉創辦人馬斯克（Elon Musk）除了坐擁龐大財富之外，也很盡力在「增產報國」，前後與3名女性共同孕育了11名小孩。不過近來出現了一名肯亞男子聲稱，自己是馬斯克的私生子，還在網路上發起募款活動，與父親馬斯克重新取得聯繫，並希望能到美國驗DNA。

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一名叫「小馬斯克」（Elon Musk Junior）的肯亞男子近日在社群平台X（舊稱推特）發文指出，稱「爸爸」馬斯克曾在90年代初期造訪馬賽馬拉（Masai Mara）時入住萬豪酒店（JW Marriot），當時他的媽媽是飯店經理，兩人因此相識並生下了他，「我爸爸是億萬富翁，我則是生活在貧困的環境當中。請轉發此文幫助我與他取得聯繫。」

小馬斯克在15日晚間11時44分進一步表示，馬斯克的法律團隊聯繫上自己，堅持他要前往美國，並進行多項測試，通過後才被接受是對方的兒子，因此需要民眾「每人捐出1美元（約台幣32元）」，做為前往美國的旅費。小馬斯克還透露，自己的媽媽容貌美麗、皮膚黝黑，「我相信這就是馬斯克喜歡她的原因」。

據小馬斯克PO出的自拍照，除了膚色與馬斯克不同外，2人外觀十分相似，因此推文PO出後，隨即引發高度關注。在12日PO出後，截至17日早上，已經累計7千多個讚、破千則留言，及超過2千個轉發，觀看次數超過61.1萬。

不過有不少網友難以置信，有人還開玩笑表示，「也許馬斯克是你的兒子，你看起來更老」、「有人可以告訴馬斯克他的哥哥想跟他相認嗎」、「你的帳號會被禁掉」。

不過由於小馬斯克僅分享一張照片，除了一面之詞外，他並未提供任何證據證明自己的母親與馬斯克是否真的有過接觸，目前也沒有任何人參與捐款。

馬斯克1971年6月生於南非，1990年大約20歲。他在1989年離開南非去了加拿大念書，1992年轉學到美國賓州大學，1994年到加州矽谷實習，1995年與弟弟在加州創業。他不僅是億萬富翁，也因獨特的家庭觀念而聞名，馬斯克強調他認為聰明的人要多生育的信念，目前已與與3位女子生下 11個小孩。

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