波霸始祖葉子楣宣告復出！身材零走鐘「拒絕再脫」 背後原因曝光
香港電影導演會周年晚宴暨年度頒獎典禮15日舉行，洪金寶、劉嘉玲等人也都出席，現場眾星雲集。香港豔星「波霸始祖」葉子楣息影32年，15日葉子楣頂著好身材亮相，宣布復出的消息，但她也強調自己「拒絕再脫」，想要以演技為主。
記者薛羽彤／綜合報導
香港三級片女星葉子楣，因演出1991年《玉蒲團之偷情寶鑑》爆紅，與醫師呂錫照交往後，就淡出螢光幕前。去年傳出葉子楣密謀復出，睽違32年她日前出席導演會晚宴，受訪時表示隨時準備好復出影壇，目前正在計畫中，之後會公布。她也透露了新作品的演出風格，希望可以挑戰不一樣的角色，想要以「演技為主」，尺度不會太超過。
57歲的葉子楣即便淡出影壇32年，身形依然不走鐘（意指走樣），維持前凸後翹的火辣身材。她在90年代是家喻戶曉的豔星，雖然拍過許多大尺度的電影，但她依然堅持三點不露。葉子楣在事業巔峰之際，因與呂錫照相戀，選擇為愛息影，愛情長跑26年，男方卻在2018年心臟病發逝世，因生前未立遺囑，葉子楣沒有拿到任何遺產，但她自己經濟獨立對此也不介意。如今暌違多年葉子楣準備復出螢光幕前，讓不少影迷相當期待。
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