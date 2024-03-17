玉山又傳山難！男子登前峰疑未站穩 石瀑區「倒栽蔥」摔落不治
玉山又傳山難！台中逢甲大學EMBA峰鷹登山協會會長張忠益夫婦，日前在玉山後4峰遇難，昨又有一名吳姓男子爬玉山前峰時，疑似沒站穩，整個人往後仰「倒栽蔥」方式跌落邊坡，致頭部撞擊巨大石頭後，當場失去意識，經現場山友及消防人員施以CPR急救仍回天乏術。
記者何哲欣／綜合報導
玉山國家公園管理處表示，16日下午12點41分接獲塔塔加警察小隊通報，指吳姓山友攀爬玉山前峰線接近山頂處時，不小心滑落邊坡，玉管處排雲管理站及案發現場轄區的嘉義縣阿里山消防人員接獲後，火速趕抵現場，雖然當下吳男已失去意識，但玉管處及消防員都不放棄，仍積極予以CPR急救，無奈還是未能救回。
玉管處指出，玉山前峰海拔標高3239公尺，日治時期名為前山、新高前山，呈東西橫嶺，南北坡面陡峭之勢，從塔塔加主峰線登山口循玉山步道，經孟祿亭至2.7K處即為前峰的登山口，一直到登頂的距離雖然僅1公里左右，但陡坡加上如瀑布般的大小石頭才有「石瀑區」之名，也是該山最艱難、危險的路段，吳男也因此才腳步未站穩而跌落邊坡罹難，令陪同的友人及救援人員鼻酸難過。
玉山群峰共有13座超過3千公尺的山峰，其中9座名列百岳，依難易程度又可分為前五峰（前峰、主峰、北峰、西峰、東峰）與後四峰（南峰、東小南山、南玉山、鹿山）。
玉山前峰距離塔塔加登山口不遠，不須過夜即可抵達，單日可往返，距離雖不遠、難度也較其他群峰簡單，但因是沿路陡上，仍須具備一定的體能條件。