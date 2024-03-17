NOWnews體壇周報／謝淑薇奪冠登球后　戴資穎全英賽「最後一舞」

我是廣告 請繼續往下閱讀
戴資穎在今（17）日於超級1000的全英羽球公開賽4強，對決西班牙前球后馬琳（Carolina Marin），兩人生涯交手成績伯仲之間，戴資穎略有優勢，但她此役頂不住對手猛攻，最終以直落二13:21、12:21輸球。戴資穎全英公開賽的「最後一舞」，成績也就停留在4強。
戴資穎受訪時表示，自己這個星期的狀況不是非常好，第一場就有考慮是否要繼續打，打到4強的成績已經覺得可以了。「我一直喜歡在這裡比賽，我有觀眾的支持，不管跟誰打，我的加油聲都非常多，這讓我在場上很有動力，感謝大家幫我加油、給我動力。」
李哲輝、楊博軒延續近期好狀態 全英賽也殺進到四強
世界排名第16的台灣男雙組合李哲輝、楊博軒近期狀態絕佳，在德國公開賽上拿下本季首座冠軍的好成績，超級750的法國公開賽也打進決賽，在2024年超級1000系列全英羽球公開賽，他們將挑戰連續3周賽事至少打進4強。
這次英羽球公開賽，「李楊配」李哲輝／楊博軒戰勝中國組合劉雨辰／歐烜屹，闖進到男雙8強，之後又擊敗泰國組合泰國組合Supak Jomkoh／Kittinupong Kedren，晉級4強，延續在歐洲賽區的好狀態。
謝淑薇2024印地安泉公開賽攜手比利時好手Elise Mertens奪冠 重返雙打世界球后
2024印地安泉公開賽女雙決戰，台灣名將謝淑薇以比利時好手Elise Mertens一路高歌猛進，殺進到女雙決賽，經歷一個多小時的廝殺，謝淑薇／Mertens最終以6:3、6:4戰勝澳洲／捷克組合、第3種子澳洲Storm Hunter／Katerina Siniakova，謝淑薇不但拿下生涯在印地安泉的第4座冠軍，同時也確定在下周登上世界女雙球后。
謝淑薇過去在2014、2018、2021年3度與不同的球員登上印地安泉賽冠軍，今天面對實力不俗的對手，她和Mertens也依舊找到機會突破，首局在第8局破發，以6:3先下一城；次局則在第9局破發，以6:4拿下，最終順利取得生涯第34座女雙獎盃。
HBL超級籃球聯賽四強戰開打 「鐵血教頭」黃萬隆引退受關注
松山高中過去曾在HBL拿下6座冠軍，其中2009-2011年間還完成3連霸，而一手打造「綠色神盾」的黃萬隆，今年八強戰尾聲時宣布將引退，將執教工作交給年輕教練葉韋喬全權負責。
HBL高中籃球聯賽四強戰，松山高中16日以73:89輸給南山高中，無緣晉級冠軍戰，挑戰第7冠夢碎。賽後松山高中不少球員難過落淚，名帥黃萬隆賽後走向觀眾席、向來到現場應援的球迷揮手致意，感謝他們的賣力加油。
19,898人！大巨蛋熱身賽首戰 「龍象大戰」寫下聯盟新紀錄
中職16日迎來首場大巨蛋熱身賽，由味全龍主場迎戰中信兄弟上演「龍象大戰」，現場總共吸引19,898人進場觀賞球賽，大幅超越了過去熱身賽寫下的7,068位觀眾紀錄，更是直逼中職例行賽史上最多觀眾數紀錄。
在熱身賽開打前，中職方面就透露，初估首戰「龍象大戰」將會超過1.9萬人進場，甚至直逼上限2萬人，次日也逼近1.5萬人。結果在今（16）日觀眾全數完成進場後，確定人數來到19,898人，距離2萬人上限僅差102人，也確定寫下中職熱身賽史上最高票房紀錄。
更多最即時、最熱門的運動新聞，請加入「NOW運動」粉絲專頁