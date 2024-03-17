疑似兒虐案件真相未明即定調？綠議員批台北市社會局卸責給中央
衛福部保護司昨指出，北市社會局通報2起疑似兒虐事件，其中1例已經死亡，全案進入刑事程序，將待法醫鑑定是兒虐致死還是疾病導致死亡，但社會局強調是染諾羅病毒身亡。但有北市府人士指出，中央定調「兒虐」推責任推的太明顯。對此，民進黨台北市議員何孟樺批評，兒少或醫療保護都是中央與地方的共同努力責任，但社會局竟借題發揮、卸責給中央，令人詫異。台北市議員林延鳳也批評台北市府，「哪隻眼睛看見中央定調？」
記者邱新博／台北報導
社會局昨晚證實，接獲2起通報，一名6個月大男嬰疑為諾羅病毒傳染，送醫不治，死因待釐清，其母非逃逸外籍移工；另名1歲2個月女嬰疑因感染諾羅病毒，意識昏迷，送醫後狀況已逐漸穩定，但身上有瘀傷，其母則是逃逸外籍移工。但有市府人士接受《聯合報》採訪時批評中央，直接定調兒虐，不處理背後的結構問題，推責任推得太明顯。
對此，何孟樺表示，移工子女的兒少保護或醫療權益，都是中央和地方政府共同的任務，不應把本案視為燙手山芋，社會局竟借題發揮、卸責給中央，令人詫異，面對非本國籍兒童的權益，中央和地方本來就應理性溝通、積極合作，實在不需要大噴口水。
何孟樺說，現在案情有待釐清，但非本國籍兒童受虐致死的案件已非首見，站在兒童最佳利益的角度，絕對有改善空間，希望中央和地方政府能夠引以為鑒，無論在兒少通報或醫療等基本權益上研議加強空間。
林延鳳批評「這位市府人士到底是哪隻眼睛看到中央已定調？」保護司長接受媒體訪問時，明明就說要等法醫驗傷才能判定兒虐，結果北市府卻急忙做出莫須有指控，分明就是過往疏於處置「剴剴案」的膝反射心虛反應，北市府與其急忙噴口水，不如謹慎檢討，並在接下來議會臨時會相關專案報告中交代清楚。