遭疑急定調「北市2起兒虐」　衛福部：疑似就要通報且還在調查中

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張秀鴛還說，由於逃逸移工子女因生母難以查明，誰是施虐者也難釐清，衛福部後續會將案件反映給勞動部、內政部移民署等單位，舉行重大兒虐檢討會議時，也會邀集相關部會及衛福部醫事司、健保署等司署進行討論，針對外勞育兒宣導、醫療端協助發現兒虐等層面進行討論。
台北市政府社會局則表示，在15日接獲通報，文山區一名男嬰到醫院急救後不治身亡，死因目前尚待司法相驗，疑似為諾羅病毒傳染；社會局指出，男嬰之母為在台外籍人士，男嬰疑因諾羅病毒，在昨日晚間搶救無效，不幸去世，死因仍待司法相驗確認。社會局也已提醒關愛之家通知民眾，孩子如出現相同病狀，應盡快就醫，另外有3位孩子就醫拿藥後回到社區觀察照護。
針對另一案，社會局則說明，昨晚11時桃園有為外籍移工的主要照顧者，因小孩需醫療協助，北上尋求關愛之家人員協助，關愛之家成員立刻協助送醫。社會局指出，經檢視該孩童疑似有諾羅病毒感染情形，意識昏迷，醫院急救後狀況已逐漸穩定，但孩童身上發現有瘀傷，已依程序進行通報，也同步通知桃園市社會局，雙方透過跨市平台保持密切溝通聯繫。
不過，傳出北市府人士質疑目前疑似是感染諾羅病毒致死，真相還未明，中央就想定調是「北市兒虐」，有未審先判的感覺。衛福部次長李麗芬今日回應說明，沒有定調是兒虐，昨日接近傍晚北市通報2起疑似兒虐案件，依法「疑似」就應該通報，已知其中1例已死亡，請北市妥為處理，但是否屬於兒虐，仍在調查釐清階段，靜待各方結果，並沒有說是兒虐事件。至於調查釐清時間要多久？李麗芬指出，要看事件複雜度，特別要釐清相關的傷害、死亡，有沒有外力的因素，將是重點。