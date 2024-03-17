玉山國家公園有稀客！謎樣麝香貓現身麟趾山　創最高海拔活動紀錄

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玉管處解釋，麝香貓多單獨活動，為夜行性肉食性動物，以小型齧齒類、甲蟲、昆蟲等為食，但也愛食用植物如姑婆芋、芒草、狐尾草、紅楠、漿果等。較常出沒於茂密的原始闊葉林中，多半地面活動極少上樹，遇到危險時，則會迅速躲入草叢中，生態習性相當隱密。
玉管處說，在台灣國家公園區域則以陽明山國家公園較為常見，雪霸、太魯閣、墾丁等國家公園僅有零星分布，在玉山「廣袤」園區，從1988年到2013年間也僅在東部及南部園區有16筆紀錄，即使是資深的巡山員或在園區長年走動的研究人員從來沒在塔塔加地區見過、甚至聽過麝香貓的紀錄。
不過玉管處說，2023年10月有機會與北市動物園張廖年鴻博士合作，收集塔塔加地區黃喉貂的排遺進行研究，想知道牠們的菜單中到底有些甚麼？結果意外採集到麝香貓的排遺，因為海拔及分布區域差距過大，我們抱著可能樣本有誤或汙染等？
直到近日翁國精的自動相機拍到，原來高達海拔2800公尺的麟趾山，真的有麝香貓駐足流連，而且還從去年年底待到今年年初，還證明了牠至少有2-3個月短暫的活動紀錄。
玉管處說，塔塔加遊憩區的麝香貓可能是遊蕩個體，因野生動物中遊蕩個體活動範圍很大，以台灣獼猴為例，公猴可能遊蕩近百公里、黃喉貂目前則有近120公里的遊走紀錄，不見得會常住下來，但海拔的差異的確有特殊的意義，是牠們的族群正在復育？或在擴展中？如果氣候變遷也是選項之一，那臺灣的野生動物的活動拼圖，可能正在變化。
玉管處說，塔塔加的麝香貓是未來的長住客或短暫的過客，暫時還沒有答案，但若能在高海拔偶遇，鐵定是「玉山行」愉快的大幸事！