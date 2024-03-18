安平樹屋竟遭誤標成「tree mouse」樹鼠！議員痛批市府：貽笑大方
樹屋竟變成樹鼠！台南安平樹屋是國內熱門觀光景點，近期卻遭民眾反映，指引路標英譯將樹屋tree house誤寫成tree mouse，樹屋成了「樹鼠」。台南市議員李啟維接獲投訴，要求市府相關單位儘速改正，避免貽笑大方。
記者陳宜加／台南報導
李啟維表示，安平樹屋北岸鹽水溪就是大航海時代熱蘭遮城港口，天津條約工業革命港口開放成為德記洋行的倉庫，日治時代成為製鹽總廠倉庫，陳水扁擔任總統時，通過安平港歷史風貌園區觀光客倍增計畫，許添財市長利用自然環境整理成樹屋，現在成為觀光打卡熱門景點，路標有誤沒有發現，實在值得檢討。
李議員說，政府口口聲聲要國際化，安平樹屋每天出入的觀光客那麼多，還有那麼多工作人員竟然沒有發現，如果每個人都有基本羅馬拼音音能力，可能就不會發生這樣錯誤，一開始可能是做路標工人把h看成m，差一字就天壤之別！
他還舉例，有一次在路邊看到一家「興」什麼公司看板，明明應拼成Sin才對，卻拼反了拼成Nis ，可見我們學習母語或任何語言，羅馬拼音才能和世界接軌、國際化。
台南市交通局回應，迎接台南400及台灣燈會，在燈會前有對斑駁的交通標示牌換新設置，可能是量大，工人沒注意而疏忽，目前已拆下修正並裝回去。