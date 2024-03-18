都快以氣換煤！140億中火煤倉蓋8年還沒好　陳椒華質疑中市府卡照

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為了減少燃煤造成的空污，台中火力發電廠將於2025年及2026年各上線1部燃氣機組，取代現有的4部燃煤機組，可望將「10部燃煤」改為「2氣6煤」的運轉模式，讓生煤用量減少4成。但諷刺的是，台電於2016年通過中火興建2座室內煤倉140億元預算，以降低露天儲煤場逸散的粒狀污染物，避免東北季風一吹，南側的大肚、彰化沿海居民只能緊閉門窗，更不敢將衣服晾在室外。
但8年之後，中火連一座煤倉都還沒啟用，隔鄰的中龍鋼鐵卻只花3年便蓋好料倉。爭好氣聯盟、監督施政聯盟、台灣健康空氣行動聯盟、主婦聯盟台中分會等多個NGO團體，今（18）日上午到市府前召開記者會，質疑台電、中市府和經濟部都在擺爛。
爭好氣聯盟發起人許心欣指出，經詢問台電，煤倉一期已完工，預定今年5、6月取得使用執照；去年煤倉二期建照到期前申請展延不順，已停工好幾個月。監督施政聯盟召集人陳椒華指出，中火煤倉2020年發生施工死亡意外、2021年爆出基樁工程強度不足弊案，台電向包商求償4700萬元，此重大公共工程可說是風波不斷，現在又傳出停工多時。之前中市府在中火燃氣機組的都市計畫審查卡了15個月，難道盧市府又要故技重施，再卡中火煤倉嗎？
爭好氣聯盟執行長岳祥文指出，前年因大氣擴散條件佳，台中市PM2.5年均值首次達標，市府便大動作發新聞稿宣傳；去年天公不作美，PM2.5年均值再度回升，盧秀燕一句話都不敢說，中火煤倉遲遲無法啟用，也不見積極要求，難道台中市的空污政策是看老天吃飯嗎？
台中市政府表示，經溝通協調，台電在去年底申請補辦建照且已完成審查，但部分書件尚在補正中。市府都發局長李正偉表示，中火煤倉有助於降低露天煤場空污影響，市府由經發局、環保局、都發局組成跨局處專案小組全力協助與輔導，期待盡速復工、台電完成所有煤倉的規劃興建，讓所有生煤不再露天堆放，並減少火力發電廠煙囪數，讓中台灣可以在能源政策、環保和市民健康中，找到環保藍天及永續發展的最佳模式。