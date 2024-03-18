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都快以氣換煤！140億中火煤倉蓋8年還沒好　陳椒華質疑中市府卡照

▲台電中火煤倉花了8年還沒蓋好，前立委陳椒華質疑盧市府卡煤倉。（圖／中部環團提供，2024.03.18）
▲台電中火煤倉花了8年還沒蓋好，前立委陳椒華質疑盧市府卡煤倉。（圖／中部環團提供，2024.03.18）

記者顏幸如／台中報導

台中火力發電廠一直被視為中台灣空污主要來源，中部多個環團今天到市府前開記者會，痛批花了140億元中火煤倉工程再度延宕，台電搞了8年還沒蓋好，每年千餘噸生煤露天堆置，逸散的粒狀污染物無法減量改善。前立委陳椒華質疑，之前中火燃氣機組的都市計畫審查卡了15個月，難道盧市府又要卡中火煤倉嗎？

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對此台中市政府表示，中火煤倉因工安事故停工再復工，導致無法在建照期限內完工，但台電不是立即申請補照，而是提出行政訴願與行政訴訟，才再度延宕一年，市府正全力輔導協助重新請照和復工，以利降低露天煤場空污影響。

為了減少燃煤造成的空污，台中火力發電廠將於2025年及2026年各上線1部燃氣機組，取代現有的4部燃煤機組，可望將「10部燃煤」改為「2氣6煤」的運轉模式，讓生煤用量減少4成。但諷刺的是，台電於2016年通過中火興建2座室內煤倉140億元預算，以降低露天儲煤場逸散的粒狀污染物，避免東北季風一吹，南側的大肚、彰化沿海居民只能緊閉門窗，更不敢將衣服晾在室外。

▲爭好氣聯盟執行長岳祥文批評台中市的空污政策是看老天吃飯。（圖／中部環團提供，2024.03.18）
▲爭好氣聯盟執行長岳祥文批評台中市的空污政策是看老天吃飯。（圖／中部環團提供，2024.03.18）
但8年之後，中火連一座煤倉都還沒啟用，隔鄰的中龍鋼鐵卻只花3年便蓋好料倉。爭好氣聯盟、監督施政聯盟、台灣健康空氣行動聯盟、主婦聯盟台中分會等多個NGO團體，今（18）日上午到市府前召開記者會，質疑台電、中市府和經濟部都在擺爛。

爭好氣聯盟發起人許心欣指出，經詢問台電，煤倉一期已完工，預定今年5、6月取得使用執照；去年煤倉二期建照到期前申請展延不順，已停工好幾個月。監督施政聯盟召集人陳椒華指出，中火煤倉2020年發生施工死亡意外、2021年爆出基樁工程強度不足弊案，台電向包商求償4700萬元，此重大公共工程可說是風波不斷，現在又傳出停工多時。之前中市府在中火燃氣機組的都市計畫審查卡了15個月，難道盧市府又要故技重施，再卡中火煤倉嗎？

爭好氣聯盟執行長岳祥文指出，前年因大氣擴散條件佳，台中市PM2.5年均值首次達標，市府便大動作發新聞稿宣傳；去年天公不作美，PM2.5年均值再度回升，盧秀燕一句話都不敢說，中火煤倉遲遲無法啟用，也不見積極要求，難道台中市的空污政策是看老天吃飯嗎？

台中市政府表示，經溝通協調，台電在去年底申請補辦建照且已完成審查，但部分書件尚在補正中。市府都發局長李正偉表示，中火煤倉有助於降低露天煤場空污影響，市府由經發局、環保局、都發局組成跨局處專案小組全力協助與輔導，期待盡速復工、台電完成所有煤倉的規劃興建，讓所有生煤不再露天堆放，並減少火力發電廠煙囪數，讓中台灣可以在能源政策、環保和市民健康中，找到環保藍天及永續發展的最佳模式。

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