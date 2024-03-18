歐陽娜娜「螢幕老公」閃電引退 徐正溪無預警發文：告別演員崗位
38歲大陸男星徐正溪是歐陽娜娜古裝喜劇《永安夢》的男主角，因為身材高大、五官帥氣，被譽為「古裝男神」，不過出道19年的他無預警宣布退出演藝圈，發文：「告別演員崗位，謝謝長久支持，給你們添麻煩了，感謝一切，我愛你們。」讓1500萬粉絲措手不及。
記者羅凌筠／綜合報導
徐正溪2005年參加MEN'S UNO全球華人超級男模大賽正式入行，2017年簽給「華凡星之」，隔年與安以軒演出《獨孤天下》爆紅，他與《後宮甄嬛傳》的藍盈瑩是公司一哥、一姐，徐正溪每年至少有2部戲產出，最新的作品是跟陳喬恩在玄幻劇《烈焰》演出。
關於徐正溪引退的原因眾說紛紜，有一說指他和經紀公司對接戲的理念不合，徐正溪曾經自己談好掃黑劇《狂飆》其中一個角色，但被經紀公司刁難，要他去演一些角色重複性高的喜劇，結果《狂飆》爆紅，讓錯失轉型機會的徐正溪心灰意冷。
網路上還流傳徐正溪真實身分是富二代，他的姑姑是中國第一豪宅「湯臣一品」老闆娘，徐正溪引退是為了要繼承百億家產，不過粉絲為他闢謠，稱徐正溪在香港發展時住倉庫、出租雅房，根本不是什麼有錢人，當演員是為了生存、混口飯吃，拍著拍著才愛上演戲。
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