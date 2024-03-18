北市疑2起兒虐綠議員轟卸責中央 蔣萬安：依規定通報怎會是甩鍋
台北市1歲男童剴剴（化名）疑遭保母虐死案震驚全台，衛福部日前透露，台北市通報2起疑似兒虐事件，但台北市政府表示，是通報「重大兒少保護事件」質疑中央未審先判；民進黨議員何孟樺也轟北市府卸責中央。對此，台北市長蔣萬安今（18）日受訪時回應，依規定通報，怎會是卸責中央？
記者邱新博／台北報導
蔣萬安上午出席北市STEAM及新科技發展辦公室揭牌啟用典禮，並接受媒體聯訪。媒體詢問，如何看待到底臺北市有沒有新的兒虐事件，蔣萬安表示，其實中央跟地方政府最重要的就是要確保每個孩子都能夠被社會安全網接住，避免未來憾事再次發生，所以在週末的時候第一時間即刻掌握這兩個案子的狀況，他也即刻到包括關愛之家等地方去實際了解案子的情形。
蔣萬安說，這兩個案子當中，其中一件是孩子到院前就已經死亡，那另外一件是外縣市送到台北就醫，那目前了解是情況趨於穩定，但是需要持續觀察，也都必須靜待司法相驗以及進入調查才能夠確定，也依照規定來向中央進行兒童保護案。
媒體詢問，但此說法被台北市議員批評是卸責中央，蔣萬安說，「我們就是依照規定，進行重大兒童保護事件的通報，怎麼會是甩鍋或推卸？」
至於對於衛福部今天赴立院的報告從2頁變成9頁，蔣萬安說，衛福部在立法院所提出的專案報告都必須要接受立法院和社會各界的檢視，但臺北市政府的立場一直非常清楚，也就是中央、地方必須要共同合作才能夠建構完善的社會安全網，而不是任何一個層級的政府可以獨立完成，對於重大兒虐事件，在司法還必須進行相驗及後續各項調查，才能做最終的確定，所以在這之前，他認為最重要主要責任，還是讓每個孩子都能被社會安全網接住。