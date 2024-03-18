袋棍球在2028年重返洛杉磯成為奧運正式項目 中華隊全力培養主力
中華民國袋棍球運動協會今年成立滿10週年，袋棍球亦將於2028年重返奧運項目，今日邀請中華女子代表隊教練、選手及媒體共同揭開備戰序幕。中華民國袋棍球運動協會於2014年成立，長期深耕在地球員培育，近年更積極辦理民眾體驗活動，期盼挖掘更多潛在優秀選手。為慶祝在台推廣滿一旬，協會即將舉辦一系列豐富的「十週年紀念活動」，除了將邀請海外勁旅來台與中華隊競技交流，更安排民眾體驗環節，一起為十週年盛事增添風采。
記者廖聿偉/綜合報導
本次活動邀請中華台北女子袋棍球代表隊教練温庭新及選手林安琪、王黃蓉分享接觸袋棍球的訓練歷程及比賽期許。林安琪表示：「對於今年香港公開賽，我們將通過訓練、技戰術磨合和心理素質的提升，全力迎接這場挑戰，同時也為8月的U20世錦賽做足準備。」
王黃蓉說道：「能夠代表中華隊參賽是我們的榮幸，我們將盡最大努力爭取好成績。我們深知這是一個難得的機會，也將以此為動力，展現袋棍球的實力和風采。」教練温庭新更勉勵：「我們將繼續努力，為中華袋棍球的發展貢獻力量，也期待著在未來的奧運舞台上發光發熱。」
袋棍球運動將在2028年重返洛杉磯奧運正式比賽項目，是繼1904及1908後第三度登上奧運舞臺，將為國內外袋棍球發展帶來新的契機和挑戰。目前中華臺北女子代表隊全力備戰月底的2024香港公開賽，將其視為2024 U20 世錦賽重要暖身賽，目標打入2028洛杉磯奧運賽場，向世界展現中華隊選手的堅毅與熱情。