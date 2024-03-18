遭獼猴搶食物免驚！中山大學提供補償金 拍照後每餐最多賠100元
中山大學校區獼猴為患，不少師生都有被獼猴追趕、搶食物的經驗，無奈獼猴雖已非保育類動物，但仍受《野生動物保護法》規範，不能任意獵捕。為了避免學生因與獼猴搶食物而導致受傷，中山大學近日試辦「因應獼猴掠食補償學生措施」，若學生遇到獼猴掠食時，可以先保護自身安全放棄食物，校方也祭出一餐最高1百元補償。但至今尚無學生提出補償申請。
記者何哲欣／綜合報導
中山大學近日張貼公告，為宣傳中山大學與獼猴共存政策，避免學生因獼猴掠食而導致受傷及後續補償。今年2月起至7月底，只要在校生食物被搶，透過申請可補償學生實際被搶的餐食費用，但每人每餐上限為新台幣100元。
不過補償措施僅適用於學生購買校內指定店家食物，不含73階及海景以外之校內店家。校方表示，如學生遇獼猴掠食，應優先確保自身安全，立即放棄食物，立即拍照或攝影為被搶證明，並前往校內店家再購買餐食，索取發票及收據。
校方呼籲，「猴以食為天、食物不外露」，將重要物品放入隨身後背包，不拿食物、提袋、塑膠袋、紙袋，就能避免獼猴拿取。如果東西不小心被拿走，請不要攻擊或追趕獼猴，基於野生動物的本能，獼猴會跑得更遠。請在原地等候，若被拿走的物品沒有食物，獼猴翻完後就會丟棄。