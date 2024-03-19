Grok-1語言模型預計一周內開源！科技狂人馬斯克真的說到做到
科技狂人特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk），因不滿 OpenAI 轉以利潤為導向，日前控告OpenAI執行長山姆．奧特曼違反當初創立時的初衷，批評為了獲利而開發通用人工智慧，而非當初所承諾的開源及替全人類謀福利。近日對馬斯克於去年成立的AI新創xAI，本周決定開源其聊天機器人Grok所使用的底層大型語言模型（LLM）Grok-1，此舉外界認為可能就是在向OpenAI回應。
記者周淑萍/綜合報導
xAI是馬斯克在去年7月成立的新創公司，目標是要打造可以進行高階邏輯推理的人工智慧模型，在去年11月正式堆出了「Grok」，是一個基於大型語言模型技術的對話式人工智慧系統，其實就類似ChatGPT。它能夠實時回答使用者的問題，並利用X社群媒體平台的數據進行回應。目前，Grok正在進行Beta版測試，這項服務也僅限於美國的X Premium+訂閱用戶可以使用的功能。
xAI表示認為，Grok的用意是在建立人工智慧工具，最大限度地造福全人類，並為任何人提供強大的研究助理。而Grok使用的大型語言模型（LLM）Grok-1已經在美國時間3月17日宣布開源，遵循Apache 2.0協定開放模型權重和架構。開源版本有3140億個參數，使用者可以自行使用、修改和分發軟體。
開源Open source開放存取代碼，意味著軟體的原始碼是公開，任何人都可以查看、修改和使用它。開源模式在工程師社群中非常受歡迎，可以透過開源開放大眾參與、討論與修改，進而加速發展。而馬斯克這樣的舉動，猜測也是在對OpenAI政策轉向而有所回應。