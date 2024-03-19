GTC／股票造王者！黃仁勳點名的「這些公司」股價都大漲

▲彭博社評論黃仁勳，根本就是「股票造王者」。（圖／輝達提供）
▲彭博社評論黃仁勳，根本就是「股票造王者」。（圖／輝達提供）

記者鄭妤安／台北報導

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳今（19）日於GTC大會舉行主題演講，輝達股價卻僅以微漲作收，並無因此大起。倒是他於會中點名的企業，如新思科技、益華電腦、戴爾等股價表現強勁，彭博社評論黃仁勳，根本就是「股票造王者」。

我是廣告 請繼續往下閱讀
輝達「GTC 2024」大會於美國時間3月18日正式登場，黃仁勳於聖荷西會議中心（San Jose Convention Center）舉行主題演講，不僅於會中發表隊AI人工智慧的看法，更曝光最強AI晶片Blackwell GPU頂規，為為期4天的活動拉開序幕。

然而，這場備受期待的主題演講，意外地未能提振自家公司股價表現，雖然盤中一度重回900美元關卡，但終場僅小漲0.7％，最後收在884.55美元，黃仁勳於會中亮相新一代AI晶片架構Blackwell時，輝達盤後交易甚至跌進2%。

儘管如此，長達兩個小時的演講中，受到黃仁勳吹捧點名的公司，股價勁紛紛走高，像是將使用Blackwell架構的工程軟體製造商新思科技（Synopsys）、益華電腦（Cadence Design Systems） 、艾索科技（Ansys）股價皆上漲超過2%。

此外，黃仁勳還在會中跟美國大型電腦製造商戴爾（Dell）的執行長Michael Dell致意，公開表示每個建造聊天機器人和生成式AI的人，當準備好運行它們時，將需要一個AI工廠，而沒有任何人比戴爾更擅長為企業建立超大規模的端到端系統。被點名後，戴爾股價勁揚3.2%。

針對IT產業，黃仁勳指出，現在的IT企業如同坐擁一座金礦，他們擁有大量的數據與令人驚嘆的創建工具，點名正在使用輝達平台開發服務的思愛普（SAP SE）和ServiceNow等軟體製造商的股價也有所表現。

更多「輝達GTC大會」相關新聞。

GTC大會／最可愛嘉賓站台！黃仁勳與小機器人互動萌翻全場

GTC大會／輝達新晶片架構Blackwell問世！黃仁勳點名7科技廠搶用

GTC大會／最強AI晶片GB200亮相！輝達證實：採用台積電奈米製程

GTC大會／Blackwell強在哪？黃仁勳：是推動這場新工業革命的引擎

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞