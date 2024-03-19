GTC／股票造王者！黃仁勳點名的「這些公司」股價都大漲

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然而，這場備受期待的主題演講，意外地未能提振自家公司股價表現，雖然盤中一度重回900美元關卡，但終場僅小漲0.7％，最後收在884.55美元，黃仁勳於會中亮相新一代AI晶片架構Blackwell時，輝達盤後交易甚至跌進2%。
儘管如此，長達兩個小時的演講中，受到黃仁勳吹捧點名的公司，股價勁紛紛走高，像是將使用Blackwell架構的工程軟體製造商新思科技（Synopsys）、益華電腦（Cadence Design Systems） 、艾索科技（Ansys）股價皆上漲超過2%。
此外，黃仁勳還在會中跟美國大型電腦製造商戴爾（Dell）的執行長Michael Dell致意，公開表示每個建造聊天機器人和生成式AI的人，當準備好運行它們時，將需要一個AI工廠，而沒有任何人比戴爾更擅長為企業建立超大規模的端到端系統。被點名後，戴爾股價勁揚3.2%。
針對IT產業，黃仁勳指出，現在的IT企業如同坐擁一座金礦，他們擁有大量的數據與令人驚嘆的創建工具，點名正在使用輝達平台開發服務的思愛普（SAP SE）和ServiceNow等軟體製造商的股價也有所表現。
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