惠利傻等柳俊烈4個月換來崩潰！《換乘戀愛》曝端倪：完全合理
南韓女神韓韶禧和柳俊烈傳出熱戀中，男方前女友惠利氣到在IG上傳疑似夏威夷的照片諷刺「真有趣」，立刻引發外界瘋猜男方是否劈腿，儘管惠利事後發文道歉，但網友整理出時間線，還以韓綜《換乘戀愛》來舉例，認為不難理解惠利的情緒為何會那麼激動。
記者吳昕蓓／綜合報導
劈腿疑雲延燒3天，惠利終於在IG發布道歉文，她也澄清兩人在去年11月公布分手，分手並不是短時間做的決定，之後卻再也沒有聯繫見面，因此在4個月後，她看到柳俊烈和韓韶禧的新聞，心情才會受到影響。
有網友指出，真人秀韓綜《換乘戀愛》中有四對情侶，幾對情侶就算分手了好幾個月還是無法放下，其中一對交往6年，女方更是從頭哭到尾，以此來看，惠利和柳俊烈交往8年，他們還分手不到半年，加上柳俊烈並沒有把話說死，惠利還在傻傻的等其實完全合理。
此說法引起網友們的支持，認為從惠利的角度來看確實會很錯愕、很受傷，紛紛心疼表示，「原來長跑的情侶很容易分分合合啊」、「說好要聊一聊，但是沒有得到答案，那也不表示要分手啊」、「柳俊烈不該留餘地的，就不會把惠利變成了傻子」、「惠利真的好可憐」，再度掀起熱議。
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