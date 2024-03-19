總獎金破11億！又有2款新刮刮樂上市了 還有6個頭獎200萬
台灣彩券公司今（19）日再推出2款全新主題刮刮樂「幸運拉霸」及「瘋狂跳舞機」，總獎項超過386萬個，總獎金逾11.4億元，其中「幸運拉霸」有6個頭獎200萬，1000元以上獎項逾23萬個，「瘋狂跳舞機」頭獎60萬元有6個，500元（含）以上獎項超過19萬個，
記者顏真真／台北報導
台彩表示，「幸運拉霸」每張售價200元，票面上滿布金幣從色彩繽紛的拉霸遊戲機飛奔而出，充滿即將幸運中獎的期待感，共有12局遊戲，只要在任一直線或橫線刮出3個相同符號，即得到該局對應之獎金，1000元以上的獎項超過23萬個，頭獎200萬元有6個，總中獎率32.99%。
至於「瘋狂跳舞機」每張售價100元，票面以遊樂場中年輕人熱愛的動感跳舞機為主體，造型酷炫的一男一女在霓虹光束環繞跳舞機台上尬舞比拚，活力四射、動感十足，玩法也將跳舞機遊戲中的「箭頭」、「三角形」、「圓形」與「叉叉」等符號做為對獎符號，只要「您的符號」對中「幸運符號」即中獎，提供猶如實境挑戰跳舞機尬舞的刮獎趣味，頭獎60萬元共有6個，500元（含）以上的獎項超過19萬個，總中獎率30.1%。喜愛嘗鮮的民眾不妨入手這兩款全新主題的刮刮樂，還有機會幸運得獎金。