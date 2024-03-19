真相大白！陳亭妃轟沒收質詢權　議事處最新調查報告曝光

曝北市兒虐案蔣市府不給資料！議員轟：害怕面對還是扛鍋？

▲民眾黨立委陳宥丞指台北市社會局跟衛福部對於虐童案沒有公文往來紀錄。（圖／陳宥丞提供）
▲民眾黨立委陳宥丞指台北市社會局跟衛福部對於虐童案沒有公文往來紀錄。（圖／陳宥丞提供）

記者邱新博／台北報導

台北市近日發生一歲男童剴剴遭虐致死引起公憤，民眾擋台北市議員陳宥丞今（19）日表示，上周由辦公室發出書面質詢，要求北市府應亡羊補牢，從居家托育服務社工訪視制度、保母評鑑功能到兒虐會議處置失當等要求市府改善，並同時調閱台北市社會局與衛福部往來公文紀錄，但經過四天，只回覆系統登載和電話通聯，並無任何與衛福部正式往來的公文。

我是廣告 請繼續往下閱讀
陳宥丞表示，面對令人髮指的兒虐案件一再發生，足以證明社會安全網亟需縫補漏洞來挽救，但事發至今已近3個月，從中央、地方政府到社福團體都責無旁貸，必須共同找出原因、彌補憾事及修改制度，不再讓民眾期待落空。

陳宥丞說，無奈從中央開始，行政機關衛福部專案報告僅僅草率2頁，遭到批評後才緊急增加成5頁，原應發揮角色的立法院卻成為藍綠秀場亂成一團，雙北首長從事發之後的態度遠遠不如私立學校校車翻覆事件的積極。台北市長蔣萬安事後發文甚至用公親變事主的說法，彷彿所有事件與自己無關，試圖解釋自己一開始的不作為，不是故意的，但其實也只是恰恰證明自己從政一路以來不沾鍋的消極心態。

陳宥丞指出，上週辦公室發出書面質詢，要求北市府應亡羊補牢，從居家托育服務社工訪視制度、保母評鑑功能到兒虐會議處置失當等要求市府改善，同時黃國昌總召也與我們共同調閱社會局與衛福部往來公文紀錄及內容，不料苦等四天，「只回覆系統登載和電話通聯，並無任何與衛福部正式往來的公文！」

陳宥丞說，若屬實，代表台北市社會局面對涉及人命的虐童案，所做的也僅於系統作業而已，並未採取其他公開措施或積極行為，甚至沒有取得任何衛福部的公文回覆來證明自己有所作為，抑或蔣市府不敢公開行政資料（與司法調查不公開無關），是否害怕本案揭露更多細節，會讓政治風暴延燒，就選擇規避行政調查，還是擔心會波及有力人士或其他團體單位？

陳宥丞表示，蔣萬安上任一年，從天坑，深坑大火到保母虐童，總是漫不經心慢郎中，加上近日北市監視器發生司法爭議事件，他認為，蔣市府除就虐童致死案至議會專案報告，徹查現有托育情形有無漏網之魚共同提出與中央、社福團體合作的改善方案之外；另外捲入司法疑雲之監視器案，也應列入專案報告，將預算編列及協商歷程詳盡和市民朋友釋疑報告，並調查府內員工是否涉及與廠商不正當之利益關係，主動檢討市府的決策是否有浪費頻寬，導致圖利廠商、浪費稅金之可能。

薛瑞元為兒虐案道歉！國民黨續批衛福部「擺爛」：像路人甲

「台灣發生如此慘絕人寰兒虐事件是國恥」　人權協會呼籲法院嚴懲

為兒虐案立院爆衝突！吳思瑤喊會受傷　徐巧芯嗆：你沒那麼脆弱

議員曝5年兒虐會議未函請中央　蔣萬安：未來一定主動召開

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞