闢謠？英王遭傳「已經駕崩」 外媒捕捉查爾斯搭車離開溫莎堡畫面
有關英國王室成員健康狀況的討論近期受到不少關注，尤其是在多家親近俄羅斯總統蒲亭的俄媒報導稱英國國王查爾斯三世（King Charles III）駕崩後，今年才剛動完攝護腺手術又宣布罹癌的國王本人是否還活著一時成為外媒鎖定焦點；稍早，英媒在溫莎堡外捕捉到英王搭乘專車離開的畫面，被認為又是王室有意平息輿論，讓人民放心的操作。
國際中心楊智傑／綜合報導
英國王室近期處於多事之秋，除了英國凱特王妃（Kate Middleton）「修圖門」以外，一份在網路上流傳並被多間俄羅斯媒體引用的「白金漢宮聲明」還聲稱查爾斯三世「在昨天下午出乎意料逝世」。
受到這些消息影響，英國駐俄羅斯、烏克蘭、亞美尼亞、亞塞拜然等地的大使館只好急忙出面辟謠，強調「國王還活著」；而真正的英國白金漢宮也發表聲明澄清，表示「國王仍在履行職責」，並正在處理一些私人事務。
《每日郵報》週二（19）則指出，英國國王查爾斯三世被捕捉到搭乘皇家專車從溫莎堡離開的畫面，儘管身在後座的國王查爾斯三世並未出面向外界澄清，但這張照片被認為是王室向外界澄清「國王安全無虞」的證據。
日前行蹤成謎的凱特王妃也在《每日郵報》和《太陽報》的報導下，被民眾目擊出現在兩人位於溫莎住所附近的一家商店逛街，畫面中凱特王妃與威廉王儲有說有笑的進行購物，這也是凱特自1月中旬接受腹部手術後，第一次被人看到外出走動。
王室消息人士對此就表示，這些畫面應該會粉碎有關凱特王妃健康狀況的瘋狂陰謀論。