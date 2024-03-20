最高500萬！兔年12張刮刮樂頭獎未領 總獎金2260萬、全部4/1到期
有不少民眾喜歡買刮刮樂，因為可以現場馬上刮，馬上就知道有沒有中獎，但刮中大獎也記得要去領獎。根據台灣彩券公司公告，112年發行的刮刮樂，共有7款12個頭獎沒人領，總獎金合計有2260萬元，其中「歡樂大集合」還有1個頭獎500萬元未被領走，而且全部領獎期限都將於4月1日到期。當然，這些頭獎未領有可能是中了忘了領，也可能根本沒被刮出來，呼籲中獎民眾把握最後時間領獎，可別跟錢過不去。
記者顏真真／台北報導
根據台彩公告，兔年發行的刮刮樂，還有7款、12個頭獎沒人領，兌獎期限都將於4月1日到期，其中「歡樂大集合」頭獎500萬元，還有1個頭獎未被領走，「無敵777」也有1個頭獎300萬元沒人領獎，再來「金多謝」也有2個頭獎200萬元未領、「至尊撲克」頭獎200萬元也有3張未領獎、「萬事大吉」也有1張頭獎200萬元沒人領。
此外，「金骰子」也有2張頭獎50萬元沒人領，另外「錢進888」頭獎80萬元也有2張未領。也因此，合計4月1日到期未領的兔年刮刮樂頭獎總獎金2260萬元，曾經買到以上品項的彩券且還沒對獎，記得趕快刮出來，可利用APP或者順路去彩券行請店家幫忙對一對，搞不好就是頭獎得主，若真的幸運中走百萬以上獎金，記得到中國信託分行兌換。