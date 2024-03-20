日本央行終結負利率時代　投信業者：實質薪資上漲有利經濟、股市

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對於日本央行貨幣政策正常化，市場反應已有所預期，並預估日本央行貨幣政策是逐步調整，因此日圓一度貶破150元，但日股震盪後收高。
富達國際日本團隊投資長鹿島美由紀(Miyuki Kashima)表示，日本央行此舉符合市場預期，今（2024）年春季勞資談判加薪幅度超過工會所提出的加薪幅度，尤其是大型企業，根據統計，日本企業調薪幅度平均5%，高於去年同期的3.8%，創下33年來最大加薪幅度。中小企業漲幅也達4.42%。
鹿島美由紀認為，日本政府在今年會計年度的稅制改革法案中，包含促進薪資調漲措施，企業調薪可作為企業稅抵減，大型企業最高抵減稅率達35%，中小企業45%，因此明年薪資調漲政策可望延續。而在對大型企業提出5到7%工資上漲要求下，並增加5年稅制減免轉移，以支持虧損的中小企業調高薪資。
展望未來，富達投資指出，通膨若能穩定在年化2%，薪資增長可確保實質薪資成長，有助於日本內需增長，消費復甦對日本經濟、股市帶來正面效益，看好日本股市長期發展。此外，隨著投資人對大型股和高價科技股關注度提高，TOPIX前十大部位已佔大盤市值20.6%，年初至今，TOPIX核心30已經相對整體大盤漲幅高5%，並相對中小型股高10%。
不過，富達投資認為，根據歷史經驗，我們預期投資人目光將會從大型股轉向中小型股，尋找被低估的投資機會，加上日本央行即將結束負利率政策的影響下，我們預期市場長期價值股的表現將出現好轉。
※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。