台股頻創新高！46%民眾估未來半年還會漲　38%還想解定存投資

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另外，民眾對於2024年台灣經濟成長率的平均預期值落在2.69%，僅46%的民眾認為2024年經濟成長率會在3%以上；而民眾對於2024年平均通膨預期值落在2.24%，有57%的民眾認為2024年通貨膨脹率會高於2%。相較於主計總處，民眾對於2024年的經濟成長較保守，而對於通膨預期相對較高。
此外，由於美國財報表現整體優於預期，國際股市震盪偏升，國泰金調查結果也發現，民眾對於台股的樂觀指數持續走揚至25.3（2月19.9），風險偏好指數上升至24.7（2月21.1），均創調查以來新高。
不僅如此，對於台股未來展望，國泰金調查結果顯示，有高達46.7%（2月42.7%）民眾認為還會上漲；不變的則從20.6%減至18.5%，預估下跌的也減少，從22.8%降至21.4%。認為繼續漲的比重，比不變或下跌的2成多要高出許多。
對於目前是否願意再拿現金、定存投資股票，雖然有48.5%（2月50.5%）不變，但過去這部分的人約占5成之上，已開始鬆動，但願意再拿現金及定存投資的人也有38.1%，較2月時的35.3%多，而要減少進場的則有13.4%，也較2月14.2%變少。
國泰金這項調查是在今年3月1日至3月7日進行，針對國泰人壽官方網站會員及國泰世華銀行客戶發出電子郵件問卷，並成功回收共1萬6592份有效填答問卷。