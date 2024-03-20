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台股頻創新高！46%民眾估未來半年還會漲　38%還想解定存投資

▲台股頻創新高，國泰金控今（20）日公布2024年3月「國民經濟信心」調查結果，近半人估未來半年台股還會漲，更有38.1%的人還願意拿現金及定存投資。（圖／NOWnews資料照片）
▲台股頻創新高，國泰金控今（20）日公布2024年3月「國民經濟信心」調查結果，近半人估未來半年台股還會漲，更有38.1%的人還願意拿現金及定存投資。（圖／NOWnews資料照片）

記者顏真真／台北報導

台股頻創新高，一度站上2萬點大關，元大台灣價值高息ETF（00940）更募集破1700億元，傳出不少人解定存、抵押房子貸款也要買。根據國泰金控今（20）日公布2024年3月國民經濟信心調查結果，台股樂觀指數創下2011年2月，即近13年來的新高水準，而風險偏好指數亦創調查以來新高，更有46.7%的人預期未來半年台股還會漲，甚至有38.1%有意願拿現金或定存再投資，較2月調查時的35.3%又增加，亦逼近4成。

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國泰金調查結果顯示，民眾景氣現況樂觀指數上升至14.9（2月7.2），展望樂觀指數同步走揚至13.9（2月9.5），兩者均上揚至2022年1月以來高位。大額消費意願指數及耐久財消費意願指數同步轉佳，分別升至15.6（2月13.8）及-6.2（2月-8.1），其中大額消費意願指數是2021年12月以來的新高。房屋買賣意願連續4個月上升，其中買房意願及賣房意願指數分別上揚至-39.9（2月-40.9）及-6.4（2月-7.3）。

另外，民眾對於2024年台灣經濟成長率的平均預期值落在2.69%，僅46%的民眾認為2024年經濟成長率會在3%以上；而民眾對於2024年平均通膨預期值落在2.24%，有57%的民眾認為2024年通貨膨脹率會高於2%。相較於主計總處，民眾對於2024年的經濟成長較保守，而對於通膨預期相對較高。

此外，由於美國財報表現整體優於預期，國際股市震盪偏升，國泰金調查結果也發現，民眾對於台股的樂觀指數持續走揚至25.3（2月19.9），風險偏好指數上升至24.7（2月21.1），均創調查以來新高。

不僅如此，對於台股未來展望，國泰金調查結果顯示，有高達46.7%（2月42.7%）民眾認為還會上漲；不變的則從20.6%減至18.5%，預估下跌的也減少，從22.8%降至21.4%。認為繼續漲的比重，比不變或下跌的2成多要高出許多。

對於目前是否願意再拿現金、定存投資股票，雖然有48.5%（2月50.5%）不變，但過去這部分的人約占5成之上，已開始鬆動，但願意再拿現金及定存投資的人也有38.1%，較2月時的35.3%多，而要減少進場的則有13.4%，也較2月14.2%變少。

國泰金這項調查是在今年3月1日至3月7日進行，針對國泰人壽官方網站會員及國泰世華銀行客戶發出電子郵件問卷，並成功回收共1萬6592份有效填答問卷。
 

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