台北文昌街50年老屋坍塌！前後對比圖曝　樹根穿樑柱、磚頭早外露

我是廣告 請繼續往下閱讀
而此次坍塌的文昌街245號原登記「米亞家居股份有限公司」，2002年設立、資本額500萬元，但已於2006年解散。據悉，該老宅已多年無人居住與打理。
《NOWnews今日新聞》檢視Google Map街景圖，發現事前、攝於2022年3月的影像，已可見直面建築左側的騎樓梁柱早被樹根穿透，其內磚頭外露且縫隙還不小，對比此次坍塌畫面，該梁柱更是整根消失，受損最嚴重，疑是最初的崩塌關鍵點。
在地房仲透露，文昌街有不少建物屬「未保存登記」，即為只有土地所有權狀，沒有取得所有權狀之建物，導致都更難度極高。有2家在地建商有意整合都更，但有不少屋主人在國外，抱持「能出租就租，租不掉就放著」，導致都更難以整合。
雙北老屋改建發展協會理事長、品嘉建設董事長胡偉良告訴《NOWnews今日新聞》，台北市像文昌街般多數為「未保存建築」的老房子很多，幾乎全都荒廢一片，隨著建物強度愈來愈糟糕，「一定會出事」。
目前手上有超過20件台北都更案的胡偉良表示，合法建物得占一半才能做都更，因此上述「未保存建築」都高難度非常高，也是他都更整合時絕對不會碰的物件。他也直言，蔣萬安上任後，都更審查速度已加快，相信台北市很快會脫離老舊都市的面貌。