台北中山區老字號飯店整棟8樓開價4.2億求售　專家：貴在土地價值

台北文昌街50年老屋坍塌！前後對比圖曝　樹根穿樑柱、磚頭早外露

▲台北文昌街2層樓老屋坍塌，對比2022年的Google街景圖，可見受損最嚴重的騎樓梁柱早被樹根穿透，其內磚塊外露且縫隙還不小。（圖／翻攝Google Map）
▲台北文昌街2層樓老屋坍塌，對比2022年的Google街景圖，可見受損最嚴重的騎樓梁柱早被樹根穿透，其內磚塊外露且縫隙還不小。（圖／翻攝Google Map）

記者徐銘穗/綜合報導

台北市文昌街一間屋齡超過半世紀的2層樓老屋，昨（19）深夜10時許突然坍塌，整棟外牆整面剝落，2樓地板整片掉落、屋內裝潢外露，窗簾、水晶吊燈清晰可見，幸屋內無人居住也未釀人員傷亡，已近８年無人使用。不過，對比事前Google Map街景圖，可見直面建築左側的騎樓梁柱早被樹根穿透，其內磚頭外露且縫隙不小。而專家透露，台北市此類老屋很多，恐埋下隱憂

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文昌街有「家具街」之稱，沿線屋齡多在40~50年以上，去年4月至今年1月有7筆老公寓實價揭露，扣除親友關係人交易後，成交單價落在63萬~75萬間，41坪40年以上老公寓，成交總價高達2600萬元。

▲台北文昌街2層樓老屋昨（19）深夜發生坍塌。（圖／翻攝羅智強臉書）
▲台北文昌街2層樓老屋昨（19）深夜發生坍塌。（圖／翻攝羅智強臉書）
而此次坍塌的文昌街245號原登記「米亞家居股份有限公司」，2002年設立、資本額500萬元，但已於2006年解散。據悉，該老宅已多年無人居住與打理。

《NOWnews今日新聞》檢視Google Map街景圖，發現事前、攝於2022年3月的影像，已可見直面建築左側的騎樓梁柱早被樹根穿透，其內磚頭外露且縫隙還不小，對比此次坍塌畫面，該梁柱更是整根消失，受損最嚴重，疑是最初的崩塌關鍵點。

在地房仲透露，文昌街有不少建物屬「未保存登記」，即為只有土地所有權狀，沒有取得所有權狀之建物，導致都更難度極高。有2家在地建商有意整合都更，但有不少屋主人在國外，抱持「能出租就租，租不掉就放著」，導致都更難以整合。

▲攝於2022年3月的街景圖，可見一側騎樓梁柱磚塊早已外露。（圖／翻攝Google Map）
▲攝於2022年3月的街景圖，可見一側騎樓梁柱磚塊早已外露。（圖／翻攝Google Map）
雙北老屋改建發展協會理事長、品嘉建設董事長胡偉良告訴《NOWnews今日新聞》，台北市像文昌街般多數為「未保存建築」的老房子很多，幾乎全都荒廢一片，隨著建物強度愈來愈糟糕，「一定會出事」。

目前手上有超過20件台北都更案的胡偉良表示，合法建物得占一半才能做都更，因此上述「未保存建築」都高難度非常高，也是他都更整合時絕對不會碰的物件。他也直言，蔣萬安上任後，都更審查速度已加快，相信台北市很快會脫離老舊都市的面貌。

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