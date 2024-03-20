炸開了！國漫館絕美九重葛爆紅 日式老宅襯百年花傘成打卡熱點
轉型為國家漫畫博物館籌備處的台中刑務所，有一棵樹齡8、90年的九重葛，盛開時幾乎看不到葉子，滿樹的桃紅色花瓣隨風飄落，絕美姿態令人屏息。這幾天九重葛已經滿開，唯美浪漫的樹傘在網路爆紅，假日想拍照的遊客多到必須排隊。網友紛紛分享怎麼拍最美，無論是從樹下朝上讓天光落下，或晚上在燈光映照下拍攝，效果都超好。
記者顏幸如／台中報導
歷史建築「臺中刑務所官舍群」位於林森路、自由路一段及三民路一段，興建於日治時期的明治36 年（1903），去年4月1日，行政院副院長鄭文燦拍板定案，將此處定為國家漫畫博物館基地，當日雖是雨天，「九重葛花屋」仍吸引眾人目光，鄭文燦和台中市長盧秀燕等人，就在粉紅樹傘下之下拍照、受訪。
這棵老九重葛雖遠近馳名，其實它差點成為「古蹟殺手」！老樹的的樹體粗大、枝葉滿佈官舍的屋頂，長年下來對木造官舍建築的結構安全造成影響。為了兼顧歷史建築的修復和老樹保護，市府於2021年在木造官舍旁架設永久性棚架，由8支方管立柱撐起距離屋頂約80公分、面積18坪的鋼棚架。九重葛在這次大幅修剪後，有了足夠的支撐，每次都開出更美的花海感謝大家！
許久民眾在網路秀出九重葛的絕美照，有人笑說，一旁老宅裡的甜點店頗受歡迎，但花兒開了以後「風頭有點被搶走了」；有人認為站在棚子下面往上拍，讓藍天和白色日光透過來非常的美；還有人收集滿地的落花，灑向空中製造動感；還有人認為遠離喧囂的晚上，最能拍出靜謐和繁華的對比。
附近民眾表示，九重葛一年可開好幾次花，這株近百歲的九重葛，以春天開的花最為繁盛，這次花期已進行一個月左右，預計再兩周天氣變暖，新葉就會冒出來，想拍照的民眾要把握時間，找個天氣好的日子遊賞一樹花海。