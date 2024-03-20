00940買盤進場時間怎麼判斷？網友熱議看這數值變動就是開買了

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不過，也有網友在批踢踢上發文表示，網路上的人都說00940這週就開始進場買盤，還有人說這週就「買的差不多了」，所以要佈局重度深跌股，等主力大戶回來買之前大砍的績優股票，讓他好奇00940買的時機。
而文一出就有不少網友參與討論，並表示，00940從13日開始淨值就不是15元，可以推測應該是從12日開始買進成分股，關鍵就在於看00940何時公佈淨值資料，就可以推測是否已經買入成分股。也有不少網友認為表示「看淨值變化才是最準的」，也有網友認為，「已經進場了，不用看了」、「不可能3/25才開始買，1500億分5天，一天要買到300億耶」、「部位太大，上市前要買到9成，不可能下星期才進場」、「公開說明書寫了成立日就會開始佈局，多少有買吧」、「「這兩天合計漲超過10%的大型股都有可能是成份股」、「前幾大成分股長榮/聯電/神基/漢唐/中美晶全都噴出」。
被稱「最狂分析師」的摩爾投顧投資長郭哲榮，昨日也分享自己對00940的看法，他表示，3/19最新盤後數據顯示，投信法人今天買超台股共279億，創下史上最高，顯見00940的資金行情是貨真價實的。股票上漲是由資金推動，這1784億的龐大金額砸下去，00940成分股不漲才怪，「這是投資人賺錢的機會」。
看好這波資金進場效益，郭哲榮表示，自己砸2600萬買00919，因為00919與00940的選股邏輯類似，不只都要求市值前300大，也加入了ROE，也就是股東權益報酬率的篩選，光前10大持股就有6檔股票相同，如果進一步去分析所有成分股00940公佈的10大成分股，00919都有，而且還只有30檔，比起00940的50檔更集中。因此買進00919的目的就是要吃00940豆腐。但也強調只是抱短，預計1個月就會出掉，一部分捐款、一部分買美債ETF。
※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。