馬斯克自曝用「K他命」抗憂鬱！醫：低劑量治療型可改善重度患者
科技狂人特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）日前在接受訪問時坦承，因遺傳性的憂鬱症，因此有服處方藥中含有氯胺酮（ketamine）也就是俗稱的K他命，並稱其有助於提升執行力，可以對投資人有益。捷思身心醫學診所院長李旻珊醫師接受《NOWnews》採訪時表示，臨床研究顯示，服用藥物的重鬱症患者使用ketamine、也就是K他命之後，症狀有機會快速且大幅改善，但如果是高濃度的毒品，長期副作用就會很多了。
記者周淑萍/綜合報導
馬斯克在接受媒體採訪時提到，他有服用含有氯胺酮也就是K他命的藥物來治療憂鬱症，他強調，對投資人而言，執行力才是最重要的，只要他能為投資人創造價值，就應該繼續執行下去。他提到自己沒有濫用藥物，而該藥物是一位「真實的醫生」開給他的處方，並且每隔一周的時間少量服用。但依舊引發討論。他提醒，自己並非專業醫生，建議遇到憂鬱問題的人應該向醫生諮詢。
事實上，憂鬱症可說是現代人的文明病，近年民眾的病識感提升，身心有狀況時都會適度的去求診，根據國民健康局憂鬱症調查，台灣民眾約8.9%有憂鬱症狀，其中5.2%為重度憂鬱患者，大約有125萬人。重鬱症不但全面衝擊身心健康，更會導致輕生意念與自殺行為。根據統計，憂鬱症患者有15%會死於自殺，而自殺死亡者生前有87%符合憂鬱症診斷。
有研究發現可以通過調節NMDA受體的活性來對抗憂鬱症，李旻珊醫師提到，醫學界發現短效麻醉劑ketamine （K他命）可與NMDA受體結合，能解除對麩胺酸神經元的抑制，讓神經元快速且大量的分泌麩胺酸。臨床研究顯示，服用藥物的重鬱症患者在使用ketamine後，症狀有機會快速且大幅改善。
esketamine是ketamine的鏡像異構物，對NMDA受體的親和性更高，由鼻黏膜吸收，藥效又更快，台灣衛福部在2022年通過esketamine鼻噴劑與口服抗憂鬱藥物倂用，治療「出現急性自殺想法或行為之成人憂鬱症狀」。esketamine雖然對憂鬱症的急性發作及自殺風險帶來新契機，但還是要多方治療才是根本。醫師也提到治療用含有K他命的成分和毒品使用濃度差很多，治療型正常使用之下沒什麼長期的副作用會產生，但如果是高濃度的毒品，長期副作用就很多。