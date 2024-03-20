GTC／黃仁勳曝AI對人類最大貢獻 「黃氏幽默」拿老婆開玩笑
輝達（NVIDIA）「GTC 2024」大會於美國時間3月18日正式登場，執行長黃仁勳於今（20）日國際媒體見面會上闡述輝達成為「AI代工廠」的目標，認為「縮小技術鴻溝」是AI對人類的一大貢獻，現在的時代，不是C++程式設計師，也能對AI下指令，並展現一貫的「黃氏幽默」表示，老婆很常在跟他說話時，化身「指令工程師」對他下指令，「而且做得很好！」
記者鄭妤安／台北報導
為鞏固AI晶片供應商的龍頭地位，黃仁勳於GTC主題演講中宣布新一代AI晶片架構Blackwell即將問世，首款Blackwell晶片被命名爲GB200，預計今年稍晚將上市。他強調，Blackwell不只是晶片，而是一個全新的平台，看起來是希望開發更大規模的營收支線，在這平台上，基於輝達的AI模型，打造並加速部署客製化的AI產品，讓企業更容易把AI系統整合到事業中。
黃仁勳提及，輝達實質上是「AI foundry」，也就是AI代工者，將利用NVIDIA NIM 、NVIDIA NeMo和NVIDIA DGX Cloud等服務，簡化以各家企業專用資料打造客製化生成式AI模型的流程，希望能為各企業、產業效勞，「就像台積電為我們打造晶片一樣」，其策略是像台積電取經，並採一樣的模式做「AI代工服務」，目標讓輝達成為「AI界的台積電」。
黃仁勳今日於國際媒體見面會上強調，長期以來都在耕耘軟體，並非現在才打算進軍，且輝達有AI技術、專業知識、基礎設施等3項條件，足以讓起成為「AI代工廠」，替擁有平台的企業提供服務。
他表示，「縮小技術鴻溝」是AI對人類的一大貢獻，「大家不一定要成為C++程式設計師，也能成為指令工程師」，他幽默舉例，「我太太跟我說話時，她就是一個指令工程師在對我下指令，而且她做得很好」，在這個時代下的每個人，都需要知道如何對AI下指令。