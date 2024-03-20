梁詠琪開唱倒數！演唱會歌單流出 女神大方直播歌迷搶先聽
出道28年的梁詠琪，即將在4月13日舉辦人生首場台北小巨蛋演唱會「當時間遇上我們」台北站，隨著演唱會倒數不到一個月，近期進入總彩閉關期的她，昨（19）日晚上特別趁著練團開直播與歌迷在空中相見，瞬間湧進上千人上線「進場」聽女神開唱，而梁詠琪近期靠著運動、飲控來維持體態，開直播時無濾鏡，47歲凍齡美貌令人稱羨。
記者吳雨婕／綜合報導
難得開直播的梁詠琪，昨晚一上線讓全網炸開， 送上四首經典LIVE的她更意外讓演唱會歌單提前曝光；其中一首〈我很好〉更是她演唱會練團第一次唱，「這首〈我很好〉是之前巡迴從來沒有唱過的歌，這次台北站將會首唱，今晚先唱給大家聽，第一次公開唱，如果有唱不好請多多包涵！」除了拋出歌單「首唱」驚喜外，寵粉的梁詠琪親回歌迷留言現場接受大家點歌，還清唱了包括〈新鮮〉、〈口香糖〉等金曲，讓網上歌迷聽了意猶未盡又出招猛點「冷門歌」，讓梁詠琪看了驚呼「你們（粉絲）也太了解我的歌了！」
隨著演唱會時間腳步逼近，近期開始投入練團彩排的梁詠琪也同步做運動及飲食控制來維持體態，她笑說：「其實在開始跑演唱會後，生活及飲食上很規律，像是前陣子遇到過年，我也不敢吃太多，因為怕演唱會上有一些很緊的造型服穿不上去！幸好身材沒變，過年後我們都試過一次，那些衣服都還套得上去，哈哈！」
值得一提的是，梁詠琪在上個月底趁著年假收尾時特別帶著全家人包括媽媽、老公、小孩、弟弟一起到了台中及高雄旅遊，除了主要帶著媽媽去禮佛外，更與家人在旅遊同時享受天倫樂。自豪一手規畫旅遊行程的她，透露這趟台灣禮佛行遇到許多熱情歌迷爭相拍照，還讓女兒玩起「數合照人數」的小遊戲，梁詠琪笑說：「因為禮佛行程對小孩子來說相對比較無聊一點，不過她很棒，因為看到很多人跟我拍照，她自己設計了一個遊戲，每天都會數有多少人跟我拍照，然後加起總數跟我報備，算是這次旅行中的小小難忘回憶！」
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