傷兵人頭掉了！1年期菜鳥新兵一把接起不慌亂 軍方讚：一氣呵成
首梯1年期義務役役男18至22日進行5日期末鑑測，軍方昨（20）日實施震撼教育中共9項關卡。參與役男表示，鑑測的震撼教育，一般電影根本比不上，相當逼真。軍方表示，模擬戰場上受傷、腿部大量失血的傷患假人頭部意外脫落，新兵臨危不亂，迅速一把抓起裝回身上，動作一氣呵成，完成搶救任務。
記者陳宜加／台北報導
根據《自由時報》報導，值得注意的是，以往由役男扮演的傷兵，此次則由急救假人替代，效果較為逼真。而焰火燃放、煙幕彈和TNT炸藥爆炸，也較過去更能有效的模擬戰場情況。
新兵役男尹鑫石受訪表示，入伍至今2個月，能感覺到班長的耐心、軍隊人性化的展現，與長輩形容的都不一樣；期間學到的技能，都是外面學不到的，體重也掉了6公斤。本次震撼教育，更是外面電影無法演繹的，感覺非常逼真。多虧有事前的壓力相關訓練，才能在震撼教育下有效通過關卡。
新兵黃軍凱則是本次役男中選擇轉服志願役者，未來將進入憲兵隊服役。轉服志願役的理由，除了因喜歡近戰格鬥，更重要的是從軍讓他感覺能夠保家衛國。
接訓首梯役男的302旅步二營營長洪新智表示，現在役男由於成長環境，體能普遍都表現普通或是中下，但經過循序漸進的訓練後，都完成了戰術行軍等測驗項目。