把握5天好天氣！西半部空氣品質差 下週2波變天「北台灣有雨」
冷氣團今（21）日終於減弱，各地天氣晴到多雲，直到下週一（3/25）白天高溫「溫暖如夏」，週末各地都有望超過攝氏30度，天氣風險公司分析師李至晟指出，今明兩天西半部「細懸浮微粒」會持續累積，空氣品質慢慢轉差，敏感族群要留意，下週將有兩波東北季風接力影響，北部、東半部也會出現降雨。
記者張志浩／綜合報導
李至晟說明，今天白天起冷氣團減弱，風向轉為偏東風，將海上較為溫暖的空氣帶入，因此氣溫快速回升，北部今天高溫都可以來到攝氏20度以上，中南部則是攝氏25度以上，近山區可能接近攝氏30度，各地日夜溫差很大。
李至晟表示，在春分後，太陽開始直射北半球，只要沒有雲遮擋，紫外線很容易來到過量或危險級，長時間在外要留意防曬。此外，今明兩天，西半部位於偏東到東南風的背風面，風力微弱且大氣穩定，細懸浮微粒會持續累積，空氣品質差，亮起橙燈警戒的範圍會逐漸擴大，等到週六（3/23）轉偏南風後，空氣品質才會由南而北好轉，呼吸道敏感的民眾應準備口罩。
下週預計會迎來兩波東北季風，分別會在下週二（3/26）和下週五（3/29）報到，但強度都偏弱，預估不會達到冷氣團等級，中南部不受影響，北台灣將會短暫降雨，東半部降雨也較明顯；氣溫部分，預測下週三（3/27）迎風面短暫轉涼，低溫大約在攝氏15至17度，第二波冷空氣強度還需觀察，但有機會更弱一些。